華人支持者寄望白登：團結美國、回歸正途

國會眾議員孟昭文(左)，大力為白登(右)助選。(孟昭文提供)

白登 7日確定當選總統，華人支持者表示，這是在經過近四年川普執政，給美國 社會帶來分裂和恐慌後，人民做出的正確選擇，可見美國民主價值觀未亡；雖然白登未如預料中大勝，但相信其會用40多年政壇經驗、人格魅力、同理心和真心誠意，團結美國、回歸正途。

司徒仲菁(左)與賀錦麗。(司徒仲菁提供)

紐約聯合民主黨區領袖劉林劍虹表示，白登在過去40多年裡經歷了很多常人無法想像的打擊，但他都堅強挺過，一直朝前走，大家能夠感受到，他是一位性格溫和、有同理心、對人真誠的領袖，就像他說，當選後會以美國人的總統治理國家，推動團結和療癒，希望大家重新審視彼此，傾聽對方，「這種領導方式才是美國所需要的，過去四年大家都忘記了真正領導者的樣子。」

劉林劍虹認為，白登上任後，最重要的工作是用正確的抗疫方式，早日帶領美國人民走出疫情困境，之後為美國創造更多適應當今世界發展潮流的新工作機會，一旦人人都擁有工作，那麼經濟、住房、健保等問題都能迎刃而解；對於一些紐約市 民眾，因不滿地方民主黨政府的諸多政策而轉投川普，劉林劍虹說她完全可理解，因為當下紐約很多民主黨人也對地方政府不滿，但2021年紐約市將迎來市府和市議會民選官員大換血，相信屆時民眾挑選出的新代表定會帶領紐約走向新生。

自越戰時期就註冊為民主黨的攝影師李揚國表示，此前歐巴馬成為總統，有華裔懷疑一名非洲裔血統的總統是否會給社會帶來動亂，但實際上並沒有；反而是在川普領導下，美國社會分裂日趨嚴重，華裔更成為犧牲品；白登上任後，美國才有可能逐漸走出分裂，邁向團結。

國會眾議員孟昭文(右)和家人與首位有亞裔血統的民主黨副總統當選人賀錦麗(中)。(孟昭文提供)

另外，很多有基礎疾病、靠社會保障金生活的華裔耆老，無法離開歐記健保，但川普卻一直揚言要廢除它，且最要命的是，四年來他未提出任何實際可行的替代健保方案，白登上台後，相信他會保留甚至擴大歐記健保，這對華裔耆老來說極為重要。

前華文媒體記者張意今年首次參加大選投票，她認為美國過去幾年的經濟發展，離不開歐巴馬在任期間就實施的諸多政策支持，並不能完全歸功於川普，川普對公司減稅確實對股市有一定刺激作用，但她相信白登上任後並不會實施任何極端政策，絕不會使經濟停擺。

對於一些人對民主黨可能採取極左政策的擔憂，張意認為紐約地方的個別較左政策不會影響到聯邦層級，民眾不需擔心，而川普總統執政期間激發民間種族主義，導致過左和過右的民眾間發生衝突，她相信在白登帶領下，大家也許能夠學會都往中間靠一靠，學會合作、和平共處。