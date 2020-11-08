麻州新語書院共同創辦人陸惠風：這是一場正派打敗偏執的選舉

陸惠風。(陸惠風提供)

曾任教哈佛大學的麻州新語書院共同創辦人陸惠風說，很開心看到大選終於有了結果，白登 勝選將為美國帶來新氣象，但面對分裂的國家和人民，下一步該怎麼走，確實非常艱難。

「這是一場正派得體(decency)打敗偏執盲從(bigotry)的選舉」，如今， 川普 如何下台是個值得關注的問題；白登勝選，期待他吸收最精銳的人才組成團隊；傳媒恢復不再被指為「假消息」的精英聲音；美中貿易和外交關係慢慢恢復正常，他說，希望白登用另一種合理有效的「美國優先 」、「讓美國強大」方式治理美國、牽制中國遠離獨裁制度、找到美中雙方的可接受點，回到對世界穩定性很重要的強大美國。

追看大選開票，幾天來僅在沙發小睡，陸惠風說，先是藍牆呈現失守，再隨進一步開票翻轉，過程曲折緊張，但選舉結果令民主黨人開心；不論是選民的激情、投票率、年輕人破天荒的踴躍參與，2020年大選打破很多紀錄，是美國史上很重要的一頁。

陸惠風表示，在競選過程中「無為而治」、不耍花招的白登勝選，可讓美國回歸民主正軌，身為非裔印度裔的賀錦麗出頭，對少數族裔和女性意義重大，這代表美國人的理想，是美國在歐巴馬之後再次看到有公道、有理想的社會才能發生的事，「此次大選深層意義很多」。

對於川普抗疫失敗、語出驚人，卻仍有大批死忠追隨者；陸惠風說，此次大選也暴露美國人中隱藏的種族歧視與怨恨，篤信著川普提出海市蜃樓般的口號政見；若不是疫情突顯川普的無能，他十分有可能獲選連任；在選舉過程中，「和我一樣的華人朋友，都曾為美國非常危險的局勢祈禱」。