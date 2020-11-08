川普支持者對大選存疑 有人打算搬離美國

倪緒輝(右)參與多場地區與民眾的選舉活動，支持共和黨候選人。(倪緒輝提供)

白登 大選獲勝，引起川普 的華裔支持者不滿，他們指控大選舞弊、部分主流媒體選擇性報導、破壞民主進程，更擔憂左派思潮襲捲全美，有人已擬定移民計畫，打算搬離美國，也有人希望白登就任總統後，保持民主黨 溫和派立場，為民眾在醫、食、住、行與教育上提供公平資源。

紐約居民倪緒輝是一名堅定的川普支持者，對於白登勝選，他直言懷疑民主黨在郵寄選票與計票環節中作弊，才導致川普失利。他對白登未來執政不寄希望，並以其過往政績佐證，認定他沒有立場，會被民主黨左派人士裹挾；他說，已對民主黨左派失望，計畫離開美國。

居住在曼哈頓東村的盧蜀萍，移民美國29年，在「黑人的命也是命」示威前，她支持民主黨，但這場運動中，她目睹店面被砸毀與日益增加罪案，最終「倒戈」挺川；她表示，在臉書、微信等社群媒體公開挺川後，她成了眾矢之的，友人甚至以「道德敗壞」辱罵她。

對於川普敗選，盧蜀萍同樣對選票的真實性存疑，她表示，因疫情影響，今年大選首次使用大規模的郵寄選票，她擔憂民主黨從制度漏洞中得利，使選舉結果失實。她希望白登上任後，兌現防疫諾言，不把抗疫上升為政治問題，鼓勵民眾戴口罩、勤洗手並保持社交距離。

從事國際物流業的羅維宗，青睞共和黨保守的政策，出於相似的價值觀，他選擇川普；但他表示，指責選舉舞弊的說詞並無確實證據，希望選民理性對待大選，不傳播陰謀論，尊重「遊戲規則」。

對於白登的未來施政，羅維宗表示，他以教育為例，希望當局公平分配教育資源，而不是降低入學標準，破壞教育制度；他還呼籲新政府聚焦治安問題，緩和警民關係，為民眾提供安全、宜居的生活環境。