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白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

白登可望把亞洲放進政策核心 拒讓盟國焦慮

編譯潘勛／綜合報導

總統大選結果出爐，白登當選，亞洲盟友從日本、印度，到台灣、新加坡等國雖不作聲，但都感到焦慮，認為歐巴馬時代對中國既含糊又軟弱的外交政策又將占上風；川普對付北京的作風雖難預測但很強硬，令亞洲盟國甚是懷念。白登團隊曾說過，要把亞洲擺在外交政策核心，故設法叫亞洲各國安心一點，總之不會出錯。

現任國立新加坡大學李光耀公共政策學院副教授的考伯垂(James Crabtree)便指出，白登在民主黨全代會提名他出任總統候選人的演講上臚列四大重點，如克服新冠疫情、促進種族平等，但亞洲外交政策菁英最關切的管好北京問題，並不在其中。

東京當局便注意到這一點。日本方面對川普的觀感，由外務省匿名官員撰寫的專文「戰略對抗北京的優點」便可得知。作者認為歐巴馬時代的對中政策叫亞洲很受傷，川普的對中政策雖不完美但很強硬，日本很不想回到川普以前。該文作者雖說只是自抒己見，但幾乎可以肯定是由日本外務省正式認可的，也反映出很多日本高官的想法。

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新德里當局的思惟也是如此。明智的印度外交部長蘇傑生(Subrahmanyam Jaishankar)就力排眾議，認為川普治下傷害與印度關係的看法並不正確，印、中關係急遽惡化，印度愈來愈喜歡川普雖紊亂但強力反對中國的政策，而白登上台，則會終結川普的親俄反中作風，令印度的戰略立場更為棘手。

台灣也同感擔憂。可想而知，台北外交官員對美國改變對中政策十分敏感；川普派衛生部長阿查爾造訪台灣，足可證明加強與台灣關係。設在華府的全球台灣研究中心(Global Taiwan Institute)副董事長葉介庭便表示，川普任期下，台灣受惠，很多台灣人都支持川普的對中政策，而白登競選時的承諾還未經試煉。

白登團隊很可能認為亞洲盟邦誤會了。截至目前，白登口中的對中政策要比歐巴馬強硬得多，比方把習近平形容成「惡棍」、中國實行「威權獨裁」體制。跟許多美國政界領袖一樣，白登對中國政治改革已不抱存幻想，另主張美國必須勝過中國這個亞洲對手。

白登陣營還向亞洲釋出許多微妙訊息，尤其是向東協(ASEAN)，暗示白登可能會參加東協高峰會，而川普經常略過該會議。

白登及其團隊唱著強硬對付中國的調子，首先是人權問題，劍指新疆維吾爾族及西藏，但不少亞洲國家會想到歐巴馬時代以此教訓它們，要求更多人權改革；再來是氣候變化問題，白登曾提到就此得跟北京合作，讓亞洲外交人士認為他不免又重蹈歐巴馬老路，輕重緩急搞不清。

但最後，亞洲國家還是得調整，適應新白宮。勝選的白登應該能很快安撫質疑他的亞洲盟友，畢竟他曾表示，與亞洲盟友共事是未來外交政策的核心，多叫它們安心一些，肯定是正確舉動。

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