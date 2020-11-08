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白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

白登可能和川普一樣強硬 維持前朝關稅政策

編譯郭宣含／綜合報導
白登未來對中國採行的外交政策，可能跟川普一樣採取更強硬的對中立場。圖為中共總書記習近平會見解放軍海軍航母官兵。(美聯社)
白登未來對中國採行的外交政策，可能跟川普一樣採取更強硬的對中立場。圖為中共總書記習近平會見解放軍海軍航母官兵。(美聯社)

總統當選人白登未來對中國採行的外交政策，可能跟川普總統一樣採取更強硬的對中立場；白登顧問在選前表示，其團隊與川普政府對中國擾亂國際競爭一事持相同看法，未來美國與中國的衝突可望持續高漲；不過白登打算尋求更多國際夥伴合作，同時重建美國經濟。

過去四年，川普政府認為中國是個常出爾反爾的競爭者，因此當局對中國實施關稅和投資限制，並施壓夥伴避用中國科技產品。白登的多名顧問表示，他們也抱持類似看法；這將迫使全球企業重思供應鏈和科技體制，並迫使企業在兩個極端中做出選擇。

歐巴馬總統任內曾主管亞太事務的助理國務卿坎伯(Kurt Campbell)表示：「我認為民主黨普遍認為，川普對中國掠奪作風所採取的作法多半正確。」

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白登幕僚表示，他們將擴大美國政府支持的活動，提升高科技策略性產業的競爭力，包括人工智慧、量子電腦和下一世代5G無限網路；這些政策旨在限制中國經濟力量與影響力，並降低相互依賴。

白登政府也可能維持川普的關稅政策，其團隊拒絕承諾會撤除關稅，僅稱會重新評估；民主黨國會議員表示，他們會施壓白登維持現有關稅，以保護美國勞工。

白登表示，他會比川普更重視合作，與全球夥伴一起施壓中國，包括經濟、新冠肺炎和氣候變遷等議題；他曾說：「我們占25%的全球經濟，但卻手戳盟友的眼睛；世界其他國家團結時，中國才會回應。」

布魯金斯研究院(Brookings Institution)美歐關係研究中心主任萊特(Thomas Wright)質疑，白登的合作政策恐讓對中國的強硬政策變得更複雜；「如果預期合作的話，會緩和彼此競爭嗎？中國把兩件事聯想在一起該怎麼辦？」

白登過去40年在政府推動全球領袖合作，形塑美國領導的現代全球秩序；過去兩黨總統也古禮中國融入全世界，並稱這樣有利美國和中國開放，川普邁入政壇後則反對這種全球秩序。

白登顧問認為，對中政策是重建美國經濟並在與中國的競爭中勝出，他提出「買美國貨」(Buy American)政策，可能提供美國企業更多聯邦補助；除了商業，白登也將與中國在價值觀上競爭，包括提倡民主與人權，並利用科技政策鞏固更廣泛的自由。

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