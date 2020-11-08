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白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

更正川普路線！白登外交首要任務 告知「美國回來了」

編譯陳韻涵／綜合報導
白登(右)過去擔任副總統時，就與中共總書記習近平(左)熟識，北京可能按兵不動直到白登上任。圖為白登2012年2月17日陪同習近平訪問加州一所中文學校。 (美聯社)
白登(右)過去擔任副總統時，就與中共總書記習近平(左)熟識，北京可能按兵不動直到白登上任。圖為白登2012年2月17日陪同習近平訪問加州一所中文學校。 (美聯社)

總統當選人白登在大選前即矢言，他上任後的首要之務是「打電話給各國領導人，告知『美國回來了，你們可以信賴我們』。」

「華盛頓郵報」(WP)報導，為證明這點，白登列出幾個重點，將推翻川普總統的外交政策，就像川普2017年1月就職便開始一項項推翻前總統歐巴馬的政策一樣。

白登矢言迅速回歸「巴黎氣候協定」(Paris Climate Accord)、世界衛生組織(WHO)和聯合國的其他組織，並計畫恢復伊朗核子協定，前提是德黑蘭當局願意配合。

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白登表示，就任第一天就會廢除「禁言命令」(gag order)，該命令拒絕給予執行或提供墮胎建議的公衛機構美方發給的外國補助。

此外，白登將取消川普的「穆斯林禁令」，推翻「殘忍且無理的」移民政策，增加接納移民數量到每年12萬5000人，(川普的目標是1萬5000人)，並讓「軍事活動更透明」。

在他就任的第一年，白登將與理念相近的國家領導人召開民主峰會，以確保美國領導地位、聯盟和承諾；並計畫召集一場嶄新的全球氣候大會。

白登就任之初的規畫聽起來就是推翻川普，回歸前總統歐巴馬倡議的自由多邊主義；他將招募許多歐巴馬時期的國安顧問，這些人可能也會在白登的白宮扮演要角。

白登陣營的資深外交事務顧問布林肯(Antony Blinken)在大選前曾表明：「白登當選，將對全球釋出重大訊息」，「過去四年脫離常規且不代表美國」。

不過他也說，這種「新官上任三把火」的活動會「給我們短期動力」，但「不會持久」。

白登要達成目標須破除許多阻礙；首先，美國過去四年大環境已經大幅改變；此外，川普的作為並不容易被推翻，內政的制定與推行過程、社會分裂和科技發展的速度都不同於四年前，而外交政策更不只是單一黨派的問題，讓白登要突破困境，才能達到的目標。

白登在大選前矢言，他上任後的首要之務是「打電話給各國領導人，告知『美國回來了，你...
白登在大選前矢言，他上任後的首要之務是「打電話給各國領導人，告知『美國回來了，你們可以信賴我們』。」圖為川普總統(前中)2019年12月4日出席北約峰會，不歡而散。(美聯社)

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