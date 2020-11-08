預測白登外交戰略 先與盟國合作 再與北京互動

民主黨總統候選人白登 勝選，將入主白宮，他誓言整頓川普總統造成的混亂，曾在歐巴馬時代擔任國務院亞太助卿的亞洲協會政策研究所(ASPI)副主席羅素(Daniel Russel)表示，白登應會先爭取和盟國合作，再與北京 互動，且台灣當然是理念相近夥伴。

羅素表示，白登的目標是恢復美國 在地緣政治與經濟實力上的強勢地位，國內挑戰為當務之急，在外交政策上，會與理念相近的民主夥伴與盟友合作，先建立緊密的夥伴關係，統一陣線後再與北京互動，不會讓北京有機會各個擊破，因此，美國可能不會第一時間採取行動處理美中或兩岸關係。

羅素表示，台灣不僅有民主成就，在回應新冠肺炎上對國際社會的付出，也是印太地區穩定和經濟發展的貢獻者，和對台政策存在矛盾、甚至只想打台灣牌刺激北京的川普政府相比，「白登和(中華民國總統)蔡英文就是強力支持民主價值的理念相近夥伴」。

談到國際合作，國務院前資深官員王曉岷(Robert Wang)表示，白登團隊可能會考慮重回跨太平洋夥伴協定(TPP)，台灣可把握機會加入；另外，他認為在白登治理下，美台經濟談判可能會有些進展，白登不會因顧忌北京暫停美台經濟進展，也不至於拿台灣去向北京要東西。

雖然白登過去擔任美國副總統時，就與中共總書記習近平熟識，羅素和美國國防部前官員包士可(Joseph Bosco)都提到，北京會按兵不動直到白登上任，羅素說，也許北京還會嘗試遞出橄欖枝，鼓勵和新總統合作。

包士可認為，白登勝選後會先對中國聽其言、觀其行，不會立即改變美國的對中政策；北京會等到白登執政後，觀察白登的政策方向和內閣團隊成員。

白登承諾要讓外交政策回到「常態」，包士可說，令人擔憂這可能表示這意味著將重返過去數十年來失敗的美中交往政策。

羅素則認為，白登不會立即把重點放中國，而是找回日本、澳洲、英國和比利時等盟友。問到白登是否可能在就任總統第一年訪問北京，羅素表示，兩國元首過早訪問其首都，會給全世界發送強烈訊息，也許可在多邊會議上伺機會談，或在第三地見面。

王曉岷說，無論是誰執政，都會延續一中政策和戰略模糊政策，即便北京採取更具野心的作法，美國也有很多方式可回應，不見得要立即改弦易轍，宣示戰略清晰。

至於美中第一階段貿易協議，美國企業研究所中國專家史劍道(Derek Scissors)表示，該協議在美國不具法律地位，白登政府將會討論「擴大版」(widening)的第一階段協議，以部分保留、部分忽視的方式去落實。

史劍道說，至少在一開始，白登將會保留多數的關稅，他預計中國會在2021年增加從美國進口的商品數量，但不會達到先前承諾的程度。