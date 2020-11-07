波洛西表態尋求連任議長 首稱白登「總統當選人」

國會眾院議長波洛西6日首度稱白登為總統當選人，並正式表態要尋求連任議長。(美聯社)

國會眾院 議長波洛西(Nancy Pelosi)6日在寄給同僚的信函中表示，她將尋求繼續連任兩年，希望能在第117屆國會留任眾院議長，而她所屬的民主黨 在本次大選中輸掉至少五個眾院席位。

波洛西2002年成為眾院民主黨人領袖，多數同僚從未見過其他人主導黨團會議。

波洛西寫道：「我們接下來兩年的願景，必須建立在民主黨於第116屆國會成功取得眾院多數席次的基礎上，利用我們黨團會議的非凡願景、價值與活力，保障國人值得擁有的進步；秉持這種精神，我寫此信來懇請您支持我連任議長。」

她也在信中首次以「正副總統當選人」稱呼目前在大選中領先的民主黨總統候選人白登(Joe Biden)與副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)，承諾將與他們密切合作。

眾院民主黨人預定在11月18日開始正式選出領袖，預期不會出現挑戰波洛西的人，也沒人能擊敗她，儘管一小部分心有不滿的眾院民主黨人希望改革黨團會議。

80歲的波洛西宣布尋求連任，81歲的眾院民主黨領袖侯耶爾(Steny Hoyer)與80歲的眾院民主黨黨鞭克萊本(Jim Clyburn)預期也將留任；過去14年來，民主黨黨團會議都是由年過80的三人領導小組主導。

2019年1月，眾院進行議長表決時，有15位民主黨人不支持波洛西在缺席八年後再度擔任議長。

至少有一位不支持波洛西的民主黨人，包括南卡羅來納州聯邦眾議員 康寧漢(Joe Cunningham)，已於3日的大選中落敗。另外兩位不支持波洛西的紐約州聯邦眾議員羅斯(Max Rose)與布林迪西(Anthony Brindisi)，預期也將敗選。

波洛西與民主黨國會競選委員會主席謝瑞‧布斯托斯(Cheri Bustos)本來對本次大選結果相當樂觀，該黨原先預估可望額外贏得多達10至20個由共和黨掌握的席位。

然而，民主黨卻流失席位，布斯托斯也只是驚險連任伊利諾州聯邦眾議員。

對此，波洛西則淡然表示：「如果我們把3日的結果視為成功，然後如法炮製，我們就將在2022年的選舉中獲得大勝。」