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CNN預測：太空人凱利建功 亞利桑納紅轉藍

編譯林梅婕／綜合6日電
太空人凱利預計可擊敗共和黨對手麥克莎莉，成為亞利桑納州聯邦參議員。(路透)
太空人凱利預計可擊敗共和黨對手麥克莎莉，成為亞利桑納州聯邦參議員。(路透)

國會參議院選戰激烈，但亞利桑納州參議員呼之欲出，CNN於6日率先預測該州由紅轉藍，民主黨候選人凱利(Mark Kelly)將擊敗現任共和黨參議員瑪莎‧麥克莎莉(Martha McSally)，也讓民主黨在參院增加一席。

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該州參院席次成功翻盤，對民主黨來說是一大勝利，因該州長期以來被視為偏保守派，近年來卻漸漸有轉移的跡象，成為兩黨必爭之地。

凱利是一名退役的太空人，同時也曾擔任海軍上校，今年成為民主黨的競選利器，他的妻子為該州前聯邦眾議員蓋布耶兒‧吉福茲(Gabrielle Giffords)；吉福茲在2011年遭槍手狙擊險些喪命，之後就不斷主導反槍枝社會運動。

自凱利投入今年的選戰後，CNN每項民調都顯示凱利領先對手麥克莎莉，也成為參院中募款金額最高的候選人之一。

共和黨籍的麥克莎莉，預計將在亞利桑納州聯邦參議員競選中輸給民主黨對手。(美聯社)
共和黨籍的麥克莎莉，預計將在亞利桑納州聯邦參議員競選中輸給民主黨對手。(美聯社)

麥克莎莉則是空軍首位參與戰鬥的女戰機飛行員，在該州聯邦參議員馬侃(John McCain)逝世後被任命替補其位置；麥克莎莉於2018年曾與現任民主黨聯邦參議員克瑞絲汀‧席納瑪(Kyrsten Sinema)競選，最後以些微之差落敗。

麥克莎莉過去試圖將凱利型塑是自由主義的領導人，控訴凱利未來將成為「最激進的自由主義」提倡者；反之，凱利則是不斷就健保和疫情的議題，批評麥克莎莉及川普政府的無所作為。

選前麥克莎莉向川普支持者與郊區的溫和派選民催票，卻不曾明確表明自己是否對於支持川普感到驕傲，也顯示她所面臨的困境；而凱利則不斷批評川普的所有行為都是「無法接受」的。

根據CNN的報導，目前參院選戰的焦點已轉向另一關鍵選區喬治亞州，若喬州單一候選人未得票逾半，得票前兩名者將在明年1月進行複選，而參院也必須等到複選結果出爐，才會知道由哪個政黨掌控。

參院 民主黨 川普

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