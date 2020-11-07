民調錯誤？自由派嚇跑選民？眾院沒選好 民主黨檢討聲起

維吉尼亞州聯邦眾議員史班柏格反思民主黨的選戰敗筆，稱共和黨攻擊民主黨推進社會主義，殺傷力很大。(美聯社)

這次國會眾院 改選，民主黨 當選席次不如預期，檢討聲浪四起，有人認為是黨給選民的訊息不對，或者民調出差池，地面戰打得不好，甚至是議長波洛西團隊領導統御該檢討，總而言之，民主黨就是不懂共和黨 為何會拿那麼多票。

美聯社報導，民主黨聚焦太窄，多數在健保，但選民也擔心經濟；共和黨對準民主黨最自由派反現狀人士，貼「社會主義者」的標籤到整個黨的頭上，他們拙於反擊。疫情期間打選戰，未沿門挨戶拜訪選民，只打電話、用網路拜票或者登電視廣告。

民主黨在多數關鍵地區沒能爭取到拉美裔選民的票，而在某些地區更失去白人和勞工階級的支持。

民主黨團5日私下開了視訊會議。熟知內情人士表示，在維吉尼亞州苦戰的聯邦眾議員阿碧蓋爾‧史班柏格(Abigail Spanberger)「痛陳」黨的選戰敗筆。會議有如馬拉松，開了三小時，大約30名議員發表意見。

倒是沒人指責議長波洛西。波洛西試著提醒他們，事實上民主黨贏了，看來隱穩維持住眾院多數，「雖沒贏得每起戰役，但整場戰爭贏了。」

只是抱怨聲不絕於耳，數落民調錯誤、共和黨用廣告攻擊，另外，選舉夜多拿幾席的期望值飆上天，都讓選情受挫顯得更令民主黨茫然。

民主黨沒能一如計畫增加眾院席次，2018年期中選因反川普而首次當選的幾位眾議員反而落馬。

倒底是什麼地方出錯？一位要求匿名的民主黨策士坦言說，能想到的都犯了錯。

民主黨高層說，共和黨攻擊他們是激進社會主義徒眾，殺傷力特別大；民主黨一些最自由派的主張也惹了大禍，如「取消警方預算」把資源轉給社工及其他化解衝突方式。今年民主黨自由派提出一些幫忙巴勒斯坦人的主張，對以色列的支持不夠，也遭到批評。

其他民主黨則認為，要保住眾院多數向來很困難。那些席次是因直搗川普2016年所贏選區，推出史上最多婦女及少數族裔候選人才拿下的；一旦川普出現在選票上，要保住那些席次就困難得多。