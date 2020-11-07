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密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

麥康諾：每張合法選票都必須計算

記者胡玉立／綜合報導
國會參院多數黨領袖麥康諾表示，每張合法選票都應被計入。(美聯社)
國會參院多數黨領袖麥康諾表示，每張合法選票都應被計入。(美聯社)

川普總統狂批大選舞弊、要求停止計票的作法，已有部分共和黨人站出來與川普切割；少數共和黨人措辭嚴厲，多數溫和批評且很少點名川普，主要強調：「無論計票程序花多長時間，每張合法選票都必須計算在內。選舉結果不論輸贏都應該接受。」

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川普盟友、已確定連任的參議院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示，「聲稱贏得選舉和完成計票是兩件不同的事。」麥康諾5日在推特進一步表明：「我們偉大國家必須採取的行動是：每張合法選票都應被計入。」

佛羅里達州參議員魯比歐(Marco Rubio)推文說：「花幾天時間計算合法投票，不是欺詐。」阿拉斯加州參議員麗莎·默考斯基(Lisa Murkowski)敦促「大家要有耐心，讓選舉官員有時間來完成他們的工作，並確保所有合法投票都獲得計算，非常重要。」

共和黨參議員羅穆尼指出，總統不該說選舉受到操縱、腐敗或被竊。(美聯社)
共和黨參議員羅穆尼指出，總統不該說選舉受到操縱、腐敗或被竊。(美聯社)

伊利諾伊州共和黨聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)推文則直接向川普喊話：「停！停下來。計算票數，不管你是贏是輸。美國都會接受。耐心是美德。停止散播錯誤訊息……這太瘋狂了。」

甫確認連任成功的緬因州聯邦參議員蘇珊·科林斯(Susan Collins)說：「各州有權決定具體的選舉規則。州法規定每次有效投票都應計算在內。違法行為的指控可由法院裁決。我們都必須尊重選舉結果。」

內布拉斯加州聯邦參議員賽瑟(Ben Sasse)表示，「選票欺詐是自治的毒藥，這樣的指控很嚴重。如果總統的法律團隊證據確鑿，須立即提供給公眾和法院。與此同時，所有合法投票都需計算在內。」

不支持川普競選連任且曾投票同意彈劾的共和黨參議員羅穆尼(Mitt Romney)聲明指出，總統「不該說選舉受到操縱、腐敗或被竊，這麼做會損害全球乃至全世界的自由大業，削弱建立在共和國基礎上的制度，也會煽動肆意破壞和危險激情。」

即將在兩年內退休的參議員圖米(Pat Toomey)則毫無忌憚地批判道，川普的說法讓人「很難看得下去」，他的指控「沒有實據」。

參議院規則委員會主席、負責總統就職典禮的密蘇里州共和黨籍聯邦參議員布倫特(Roy Blunt)敦促選民和媒體保持耐心，他表示，「總統應將此討論交給他的律師，若認為可以成案，就可展開程序。」他還指出，川普希望看到更多正式結果，是很合理的預期。但白登接受非官方推定總統並做他認為該做的任何事，也是合理的；「領導的部分義務就是要永遠牢記：『我該怎麼下台？』」

布倫特的講話體現了黨內大多數人對待此問題的認真和謹慎。畢竟，川普的影響力可能會在共和黨政治圈存在多年，也有能力左右黨內初選及2024年參院選舉。

川普 參議員 共和黨

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