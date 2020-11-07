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密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

史上差距最小大選：1832年馬里蘭州 共和黨只贏4票

編譯潘勛／綜合6日電
在歷屆總總大選中競爭最激烈、票數最接近的州，馬里蘭獨占兩次；圖為該州Laurel市的選民在今年大選日投票。(歐新社)
在歷屆總總大選中競爭最激烈、票數最接近的州，馬里蘭獨占兩次；圖為該州Laurel市的選民在今年大選日投票。(歐新社)

2020年總統選舉目前卡在幾個關鍵州計票猶未有定數，截至6日晚，民主黨候選人白登在喬治亞州得票「僅」領先川普總統4134張，甚至一度只領先1097張，令人嘖嘖稱奇嗎？美國選舉歷史攸久，鑑諸歷史，各州最後定勝負的票數差距其實還有更小的。

2020美國大選即時開票 不斷更新

「新聞周刊」(Newsweek)6日報導，由萊普(David Leip)集纂的「美國總統選舉圖表集」(Atlas of U.S. Presidential Elections)網站可知，4134張的差距上四位數，其實算不少了。

各州得票差距第一小的案例，發生在1832年的馬里蘭州，當時民主黨候選人傑克森以得票1萬9156張，輸給共和黨候選人克雷(Henry Clay)的1萬9160張，差距僅4張票。

第二小的案例也發生在馬里蘭州，時間要推回1904年，共和黨候選人老羅斯福得票10萬9497張，民主黨候選人帕克(Alton Parker)得票10萬9446張，老羅斯福只贏51張。

差距第三小的總統選舉各州得票，1916年發生在新罕布夏州，民主黨候選人威爾遜得4萬3781張，贏過共和黨候選人休斯(Charles Hughes)的4萬3725張，相距為56張。

差距第四小的案例就沒那麼「古早」。1960年民主黨候選人甘迺迪在夏威夷州得票9萬2410張，贏過共和黨候選人尼克森的9萬2295張，差距115張。

第五小的差距於1880年發生在加州，民主黨候選人漢考克(Winfield Hancock)在加州得票8萬426張，小勝共和黨候選人加菲爾德(James Garfield)的8萬282張，差距為144張。

新聞周刊認為，雖說白登與川普2020年在亞歷桑納、內華達、喬治亞及賓州戰得難分難解，但這四個州要創造歷史，進入史上差距最小前五名，真的還要加把勁。

民主黨 共和黨 加州

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