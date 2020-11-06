至少131人勝選！國會女性議員占比增、更多元
今年參院選舉兩黨都陷入艱困的一戰，截稿前仍由共和黨暫時領先參院的多數黨席次；儘管過去民主黨保持多元化的優勢，但這次共和黨加入更多女性候選人，使保守派女性席次比以往成長許多。
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根據羅格斯大學(Rutgers University)美國婦女政治中心(CAWP)的研究報告，第117屆國會目前至少有131名女性議員，其中100人為民主黨，31位為共和黨；比起2019年國會成員共127位女性議員的占比，又使女性參政的歷程前進一步。
CAWP的統計指出，單看眾院目前共106名女性議員贏得本屆選舉，其中83人來自民主黨，23人來自共和黨；相較目前眾院的最高紀錄、102名女性議員，女性比例亦增加許多。
同時，今年參選眾議員的女性也突破歷史紀錄，共有583位女性參選，比起次高的2018年476位女性參選，增加超過100人；但不同的是，兩年前眾院選舉是由民主黨帶領女性參政的風潮，但今年卻有超過226名女性代表共和黨參選，透過CAWP的調查顯示，共和黨女性參選眾議員的比率上升74.6%。
德州共和黨籍聯邦眾議員麥考爾(Michael McCaul)發表聲明，讚揚共和黨女性成員在今年獲得的成就：「多年來我們不斷聽著別人說，民主黨才是女性的政黨，今年選舉證明這並非事實，我也非常期待看到更多有能力的女性加入眾院外交委員會。」
目前參院女性議員人數最多的是本屆的26人，根據CAWP截至4日的統計數據，明年參院至少將有25名女性議員就職，其中17人來自民主黨，共和黨則有8人。
CAWP主任魏爾許(Debbie Walsh)表示：「即使經過漫漫長路，最優秀的女性在2021年的國會也仍然占不到30%；但不可否認2018年民主黨女性議員的成功，而今年我們也看到共和黨有許多女性有傑出的表現。」
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