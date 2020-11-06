至少131人勝選！國會女性議員占比增、更多元

共和黨籍的瑪麗亞．沙拉札(Maria Elvira Salazar)3日國會選舉中，擊敗前柯林頓政府的衛福部長、2019年當選為邁阿密國會議員的唐娜·沙拉拉。(美聯社)

今年參院選舉兩黨都陷入艱困的一戰，截稿前仍由共和黨 暫時領先參院的多數黨席次；儘管過去民主黨 保持多元化的優勢，但這次共和黨加入更多女性候選人，使保守派女性席次比以往成長許多。

新墨西哥州共和黨籍的亞薇．賀瑞荷在3日國會選舉中，擊敗民主黨對手，當選國會眾議員。(美聯社)

根據羅格斯大學(Rutgers University)美國婦女政治中心(CAWP)的研究報告，第117屆國會目前至少有131名女性議員，其中100人為民主黨，31位為共和黨；比起2019年國會成員共127位女性議員的占比，又使女性參政的歷程前進一步。

CAWP的統計指出，單看眾院 目前共106名女性議員贏得本屆選舉，其中83人來自民主黨，23人來自共和黨；相較目前眾院的最高紀錄、102名女性議員，女性比例亦增加許多。

明尼蘇達州共和黨籍的蜜雪兒．費斯巴在3日國會選舉中，擊敗老牌民主黨對手彼得森，贏得下屆國會眾議員席位。(美聯社)

同時，今年參選眾議員的女性也突破歷史紀錄，共有583位女性參選，比起次高的2018年476位女性參選，增加超過100人；但不同的是，兩年前眾院選舉是由民主黨帶領女性參政的風潮，但今年卻有超過226名女性代表共和黨參選，透過CAWP的調查顯示，共和黨女性參選眾議員的比率上升74.6%。

俄克拉荷馬州共和黨籍的史黛芬妮．拜斯(Stephanie Bice)3日擊敗民主對手，奪得國會眾議員席位。(美聯社)

德州共和黨籍聯邦眾議員麥考爾(Michael McCaul)發表聲明，讚揚共和黨女性成員在今年獲得的成就：「多年來我們不斷聽著別人說，民主黨才是女性的政黨，今年選舉證明這並非事實，我也非常期待看到更多有能力的女性加入眾院外交委員會。」

喬州亞特蘭大市已故非裔民權運動先鋒路易士的國會眾議員席位，3日由民主黨籍的妮基瑪．威廉斯獲勝。她擊敗共和黨對手安琪拉．金恩。(美聯社)

目前參院女性議員人數最多的是本屆的26人，根據CAWP截至4日的統計數據，明年參院至少將有25名女性議員就職，其中17人來自民主黨，共和黨則有8人。

CAWP主任魏爾許(Debbie Walsh)表示：「即使經過漫漫長路，最優秀的女性在2021年的國會也仍然占不到30%；但不可否認2018年民主黨女性議員的成功，而今年我們也看到共和黨有許多女性有傑出的表現。」