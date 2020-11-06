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眾院至少丟5席…波洛西：但我們贏了戰爭

編譯林育正／綜合5日電
3日大選中以79%的得票率　獲得22多萬選票再度連任聯邦眾議員的眾院議長波洛西，面對眾院民主黨選舉失利，遭到黨內同僚挑戰領導地位。圖為波洛西4日在眾院記者會說明選舉結果。(美聯社)
3日大選中以79%的得票率　獲得22多萬選票再度連任聯邦眾議員的眾院議長波洛西，面對眾院民主黨選舉失利，遭到黨內同僚挑戰領導地位。圖為波洛西4日在眾院記者會說明選舉結果。(美聯社)

3日大選後，民主黨雖然在國會眾院仍維持多數優勢，但至少有五席拱手讓給了共和黨，使得眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)飽受批評，甚至出現撤換議長的聲音；不過她相信民主黨候選人白登將贏得總統大選，整體選戰結果仍在可接受的範圍內，她說：「我們不是每場戰役都能拿下，但我們贏了這場戰爭。」

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5日民主黨眾議員、國會選舉委員會主席謝瑞‧布斯托斯(Cheri Bustos，伊利諾州)抨擊波洛西對選情「我們將擴大多數優勢」的預測失準。民主黨的內部雜音不只如此，更傳出希望傑佛瑞(Hakeem Jeffries，紐約州)接任眾院議長的聲音。

有未具名的議員表示：「傑佛瑞是成功整合中間派和進步派的最佳人選，最重要的是，他不是波洛西。」不過，傑佛瑞否認有出任議長的意願。 

民主黨希望藉著民眾對新冠肺炎疫情的憂慮和川普不再受都市近郊選民親睞，於眾院擴大多數優勢，但如意算盤未能成真；開票雖尚未完成，但截至5日晚間，共和黨在眾院已翻盤五席；目前在已開出的395個眾院席次中，民主黨共取得205席，共和黨193席。

根據民意調查分析網站FiveThirtyEight選前預測，民主黨可望取得241個眾院席次，高於目前的232席，將進一步擴大眾院多數優勢；共和黨席次則可能從197席降至194席。

波洛西對於民主黨國會選舉成績未如預期，回應相當低調。她說：「這次選戰將決定美國民主命運，我們沒有拿下每一場戰役，但我們贏了戰爭。在2018年我們贏下40席，更深入川普的地盤。但當川普出現在選票上，這場仗將更加艱困。」

波洛西2007年成為美國史上首位女性眾院議長，2011年她因為共和黨取得眾院多數席次而卸任，但在2019年再度擔任議長。波洛西選前告訴記者，若民主黨維持在眾院多數優勢，她將會再度角逐議長一職。

但民主黨只在眾院取得小幅領先優勢，更有進步派的新進議員，將增加波洛西整合民主黨走向的難度。

有議員指出，是時候讓民主黨在參、眾兩院都有「新一代的領導」。美國選民顯然畏懼社會主義，他們要的是安全居住環境，他們把票投給能幫助他們增加財富的候選人。

而這次僅為近25年來，民主黨第二次在眾院連續兩任期取得多數優勢。波洛西談到未來的走向，她說：「我們的目標為贏得勝選，保護歐記健保，如此一來才能擊敗新冠肺炎疫情。」

眾院 民主黨 共和黨

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