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參院仍倒向共和黨…不論誰當總統 國會黨派僵局依舊

編譯潘勛／綜合5日電
眾院議長波洛西領導作風受到質疑。(美聯社)
眾院議長波洛西領導作風受到質疑。(美聯社)

3日的國會選舉結果顯示，選民拒絕太大變化，眾院依然由民主黨掌控，參院仍倒向共和黨；民主黨想大膽推動新政的想法受挫，共和黨為之士氣大振，無論誰最後當選總統，國會將維持黨派僵局；但也有有觀察家認為，或許這是罕見契機，反倒能實現跨黨派合作。

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美聯社5日報導，如無意外，眾院議長波洛西仍將控制由民主黨占多數的眾院，但發現自己黨派的優勢縮小，領導作風受到質疑。

參院多數黨領袖麥康諾日前便表示，無論政府最後由誰操持，他有信心大家將「盡力克服一切，取得結果」。

美聯社認為，可以確定的一件事乃是選前預測大大失準，勢將強迫重行思考現行民調、募款，川普時代以及接下來兩黨傳遞給選民的訊息也是如此。

波洛西5日晚間只差沒宣布白登當選總統；她表示，眾院民主黨此時取得機會，推動該黨優先施政，如降低健保費用、透過新建基礎設施等來提供就業，就這些方面會取得長足進步。

只是民主黨國會選情很差，該黨原本雄心萬丈，想在白宮和國會兩院全拿後大修法律，目前能否做到，令人生疑。就算拿下白宮，參院幾乎平手，但民主黨眾院優勢大幅縮水，波洛西擁有的籌碼已然減少，無法再按她開的條件強行推動磋商。

川普總統的共和黨盟友，尤其是參議員，在逃過選戰敗北之後，依附著川普可能更覺自在；但共和黨還是得勾勒出自己政綱。

與麥康諾走很近的共和黨策士詹寧斯(Scott Jennings)指出，川普不管輸或贏，都已重組共和黨成為國家「勞工階級」的政黨。民主黨回敬說，白登得票領先，說明民意殷盼解決新冠疫情、經濟疲軟及其他重大課題才最吃重。

目前國會最有望達成的協議，便是新冠疫情紓困方案，畢竟疫情正在全國蔓延。麥康諾已表示，他願意磋商出大型開支法案，確保12月中旬期限過後，政府能運作順遂。

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