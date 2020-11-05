國會藍潮夢碎 民主黨沒拿下參院 眾院丟7席

眾院議長波洛西。(美聯社)

民主黨 此次選舉力圖掀起藍潮，一舉拿下國會參眾兩院控制權的希望幾已破滅；截至4日晚間，參院100議席中民主黨握有47席，共和黨 已取得48席，應可續掌參院多數；此外，民主黨原本期待擴大眾院 多數席次，但不僅未拉下共和黨任何一席，反丟失至少七席，致使黨內也出現檢討與怪罪的聲浪。

根據4日開票結果，共和黨聯邦參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins，緬因州)、恩斯特(Joni Ernst，愛阿華州)成功擊退民主黨挑戰者，進一步降低民主黨拿下參院的機會；不過共和黨要宣布重掌參院仍言之過早，目前北卡州等決戰州仍持續計票，喬治亞州要等到明年1月二次決選。

民主黨聯邦參議員彼得斯(Gary Peters，密西根州)驚險成功連任後，民主黨拿下必贏的科羅拉多、亞利桑納和密西根州，但在阿拉巴馬州遭遇挫敗；共和黨則守住原有席次，包括南卡羅來納、愛阿華與德州。

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)4日在記者會上說，共和黨在北卡羅來納州和緬因州有優勢，宣布勝選跟完成計票不一樣，「我們還在等待，看我能不能當多數黨領袖。」

但依目前開票結果來看，可望繼續維持民主黨掌眾院，共和黨掌參院的國會。

「大家都很失望。」民主黨聯邦眾議員丁吉爾(Debbie Dingell，密西根州)說，民主黨還要多了解勞工。

在國會眾議員的改選，共和黨人至少擊退六名民主黨新人，以及一名保守選區的資深眾議員；雖然民主黨在尚未完全開票的州維持領先，但恐難繼續維持上屆眾院232比197席的優勢。

無黨派專家預測，眾院民主黨可望取得逾10席優勢，而共和黨最後可能翻轉7到12個席次，民主黨低估川普的支持度。

眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy，加州)4日分析原因說，共和黨有川普總統幫助催出選票，而且派出高戰力候選人；另方面，民主黨人過於自信，以為自由派理念就能贏得民心。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)4日晚間表示：「雖然選舉充滿挑戰，但所有候選人都令我們感到驕傲。」

不過民主黨內出現質疑民調與批評的聲音，民主黨聯邦眾議員墨菲(Stephanie Murphy，佛羅里達州)表示：「贏得選舉要同時有錢、訊息和機制，顯然民主黨人有很多錢，但傳出錯誤訊息和用錯機制。」

部分民主黨人更是私下直接批評，不少人要求黨內檢討選舉訊息和方法，其他人則要求民主黨國會選舉委員會大幅改革；不過受訪者中無人要求波洛西下台。