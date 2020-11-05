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「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

北卡羅來納州25歲坐輪椅執行長考桑 成近代最年輕眾議員

記者張聲肇／綜合報導
年僅25歲、坐輪椅的投資公司執行長考桑(Madison Cawthorne)3日擊敗民主黨對手，成為代表北卡州第11選區的聯邦眾議員，也是美國史上最年輕的國會眾議員。(視頻截圖)
年僅25歲、坐輪椅的投資公司執行長考桑(Madison Cawthorne)3日擊敗民主黨對手，成為代表北卡州第11選區的聯邦眾議員，也是美國史上最年輕的國會眾議員。(視頻截圖)

角逐北卡羅來納州第11選區國會眾議員的考桑(Madison Cawthorne)，3日勝選，並寫下歷史，成為國會1797年以來，美國史上最年輕的國會眾議員，打破紐約州民主黨籍國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)2018年29歲當選的紀錄。

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現年25歲的考桑坐輪椅行動不便，是投資公司執行長(CEO)；促使這位屬於共和黨超級保守派人物參選的原因，是要抵抗歐凱秀、眾院議長波洛西等「東西兩岸菁英、左派人士對我們的信仰、我們的自由、我們的價值觀的打擊」。

考桑在初選中曾出人意料之外地打敗了川普支持的共和黨人選，繼而在3日大選中，贏過民主黨的戴維斯(Moe Davis)，寫下1797年田納西州克萊本(William Charles Cole Claiborne)22歲當選眾議員以後的歷史新頁。當時憲法規定，25歲才能當眾議員，不過克萊本照樣進入國會殿堂。

考桑2014年車禍半身癱瘓，但勇敢的站起來，現在不但主持一家投資公司，還到處演講鼓舞人心。

他雖然是第一個90後眾議員，政治立場卻超級保守：反對墮胎，贊成擁槍，移民政策理念「強硬對付」外來者，也主張國會議員要有任期限制，在自己的網頁上宣稱是「憲政保守派」，矢志捍衛令美國偉大的「信仰、家庭、自由」等價值觀。

他4日接受福斯新聞網訪問時說，現在該是「新共和黨」興起的時候了；他說，「長久以來，許多議題共和黨人該起來領導，卻怯居一旁。」

競選口號包括反對「社會主義醫療保險」的考桑說，他在眾院將推動「市場驅動的健保體制」，也將致力彌平政黨分裂。但他卻把民主黨的年輕議員歐凱秀稱作「激進左派亂民」的源頭；3日票還沒算完，不確定自己會當選之際，還推文諷刺自由派。

2017年他赴德國，參觀希特勒「鷹巢」，還把照片波到Instagram上，又稱希魔為「元首」，惹來非議，民主黨對手戴維斯推文反諷，希特勒的度假村，「我才不屑一顧呢。」

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