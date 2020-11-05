逆轉勝！緬因州參議員柯林斯5連任 民主黨翻轉參院企圖受挫

共和黨籍的緬因州聯邦參議員柯林斯獲得連任，展開第五任期。(路透)

緬因州共和黨 資深聯邦參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins)在職業生涯中最艱難的選戰裡，最終扭轉劣勢，以過半優勢擊敗挑戰她的緬因州眾議會議長莎拉．吉迪恩(Sara Gideon)，五度連任成功，不僅再度顯現民調失準，也使得民主黨 全力奪取參院控制權的希望受到重挫。

選舉結果在4日公布，67歲的柯林斯在這場緬因州最激烈、也最燒錢的選戰中成功抵壘。她獲得過半約51%的選票，連任成功。

在歌手艾爾頓強(Elton John)音樂「我仍屹立」(I'm Still Standing)的襯托下，柯林斯向支持者發表勝利演說；她先感謝48歲的吉迪恩作出「寬容」的讓步，又表示會繼續努力為民眾服務，應對國家面對的問題及挑戰。

吉迪恩則透過直播視頻感謝她的支持者，聲言會繼續與緬因州民眾一起努力，為未來努力。

柯林斯的最後獲勝，其實也表現出共和黨人在競選後期的靭性，例如南卡羅來納州的葛理漢(Lindsey Graham)也擊敗資金雄厚的挑戰者哈理森(Jaime Harrison)；目前僅有科羅拉多州及亞利桑納州兩位共和黨現任國會參議員連任失敗。

民主黨原本對吉迪恩擊敗柯林斯寄予厚望，她共籌得近7000萬元，是柯林斯2700萬元的兩倍多，粗略估計吉迪恩及其盟友的競選花費總計超過1億2000萬元。

選前柯林斯被視為連任機會渺茫，但有分析指她後期改變策略，遊走於兩黨路線之間，尤其是在大法官艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)的任命中，沒跟隨共和黨路線而投下反對票，給她加分不少；她表示：「這件任命案會讓很多人不高興，但這不應是政治算計，而是事關民主公平性的原則問題。」