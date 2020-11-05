我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

逆轉勝！緬因州參議員柯林斯5連任 民主黨翻轉參院企圖受挫

編譯盧炯燊／綜合4日電
共和黨籍的緬因州聯邦參議員柯林斯獲得連任，展開第五任期。(路透)
共和黨籍的緬因州聯邦參議員柯林斯獲得連任，展開第五任期。(路透)

緬因州共和黨資深聯邦參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins)在職業生涯中最艱難的選戰裡，最終扭轉劣勢，以過半優勢擊敗挑戰她的緬因州眾議會議長莎拉．吉迪恩(Sara Gideon)，五度連任成功，不僅再度顯現民調失準，也使得民主黨全力奪取參院控制權的希望受到重挫。

2020美國大選即時開票 不斷更新

選舉結果在4日公布，67歲的柯林斯在這場緬因州最激烈、也最燒錢的選戰中成功抵壘。她獲得過半約51%的選票，連任成功。

在歌手艾爾頓強(Elton John)音樂「我仍屹立」(I'm Still Standing)的襯托下，柯林斯向支持者發表勝利演說；她先感謝48歲的吉迪恩作出「寬容」的讓步，又表示會繼續努力為民眾服務，應對國家面對的問題及挑戰。

吉迪恩則透過直播視頻感謝她的支持者，聲言會繼續與緬因州民眾一起努力，為未來努力。

柯林斯的最後獲勝，其實也表現出共和黨人在競選後期的靭性，例如南卡羅來納州的葛理漢(Lindsey Graham)也擊敗資金雄厚的挑戰者哈理森(Jaime Harrison)；目前僅有科羅拉多州及亞利桑納州兩位共和黨現任國會參議員連任失敗。

民主黨原本對吉迪恩擊敗柯林斯寄予厚望，她共籌得近7000萬元，是柯林斯2700萬元的兩倍多，粗略估計吉迪恩及其盟友的競選花費總計超過1億2000萬元。

選前柯林斯被視為連任機會渺茫，但有分析指她後期改變策略，遊走於兩黨路線之間，尤其是在大法官艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)的任命中，沒跟隨共和黨路線而投下反對票，給她加分不少；她表示：「這件任命案會讓很多人不高興，但這不應是政治算計，而是事關民主公平性的原則問題。」

共和黨籍的緬因州聯邦參議員柯林斯獲得連任，展開第五任期。(路透)
共和黨籍的緬因州聯邦參議員柯林斯獲得連任，展開第五任期。(路透)

共和黨 緬因州 民主黨

上一則

全美集體焦慮 徹夜看開票 深怕打個盹就紅藍翻轉

下一則

國會藍潮夢碎 民主黨沒拿下參院 眾院丟7席

延伸閱讀

大選「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

大選「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

愛阿華、南卡共和黨參議員連任 民主黨奪回參院機率減

愛阿華、南卡共和黨參議員連任 民主黨奪回參院機率減
共和黨力保參院 民主黨擴大眾院優勢

共和黨力保參院 民主黨擴大眾院優勢
「別告訴任何人」 川普暗示「選後開除佛奇」

「別告訴任何人」 川普暗示「選後開除佛奇」

熱門新聞

大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票

2020-11-04 18:10

1張圖看疫情：全美確診948萬例 德州近96萬

2020-11-05 03:00
紐約時報報導，川普取消了大選之夜的慶功晚會。圖為27日川普在密西根造勢。(美聯社)

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

2020-10-30 10:55
白登與妻子吉兒3日在德拉瓦州發表演說。（歐新社）

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

2020-11-04 10:07
美股的「總統指標」預測白登將勝選；不過「總統指標」並非每次都準確預測大選結果。美聯社

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

2020-11-01 10:44
川普4日凌晨在白宮發表談話，稱自己在佛州與北卡州大贏，在賓州已贏69萬票，在密西根州贏30萬票，威州也正在大贏中，「我們正在贏得這場選舉，老實說，我們已經贏得這場選舉了。」(Getty Images)

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

2020-11-04 02:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票

大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票
白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選

白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選
再質疑開票結果！川普：我的領先奇蹟般消失 非常奇怪

再質疑開票結果！川普：我的領先奇蹟般消失 非常奇怪