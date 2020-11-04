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美國隊長在哪？內有種族衝突 外又失去世界領導地位

記者 張加
今年大選，任一方的支持者都擔心，若對方勝選可能會為國家帶來不可抹滅的災難，擔心選後會出現暴亂。圖為10月17日一個極民兵組織持武器在密西根州府大樓前示威。(美聯社)
今年大選，任一方的支持者都擔心，若對方勝選可能會為國家帶來不可抹滅的災難，擔心選後會出現暴亂。圖為10月17日一個極民兵組織持武器在密西根州府大樓前示威。(美聯社)

2016年，人民選出川普擔任總統，期盼這位華府局外人能帶來真正的改變；過去四年以來，美國確實變了許多，卻不是往好的方向走；川普讓美國內部嚴重分裂，對外漸失領導地位後，2020年，美國人民為是否讓川普再幹四年陷入兩難。

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川普執政四年，內部爆發多次種族主義衝突事件，一再揭開種族歧視的傷疤，川普未能團結國家、撫平傷痛，反而加劇仇恨與對立，進一步撕裂美國社會；此外，川普為怪罪中國，將新冠肺炎稱為「中國病毒」，使在美亞裔遭到仇視，種族歧視隨疫情升溫。

川普多次淡化新冠肺炎疫情嚴重性，疫情爆發初期，為降低恐慌而隱瞞此致命病毒；輕忽的川普在選前染疫，卻又趕著出院，持續輕忽新冠肺炎，白宮發布的資訊也欠缺透明度。

人們實在難以相信川普對疫情樂觀的說法，因為數字會說話，染疫死亡人數持續增加，川普曾經最自豪的經濟表現也受疫情影響，許多店家倒閉、工作機會減少。

川普政府抗疫不力引發不滿，加上種種失政，讓2020年總統大選，像是「挺川」與「反川」之爭。

川普支持者認為民主黨候選人白登只會讓美國重回老路，普遍願意再給川普四年時間，認為他會持續開創新路，讓美國繼續偉大。反對川普的民眾則認為，川普執政是美國最大災難，還是交給老經驗的白登，美國才能重返正軌。

無論如何，歷經讓美國更分裂、更憤怒的一場大選後，新任總統最重要的任務與挑戰，是如何帶領美國療傷止痛，重建信任。總統應儘速發表團結美國的談話，著手解決人民最憂心的疫情與經濟等問題，包括明確告知疫情嚴重性，制定並落實完整的抗疫計畫，讓政商界、民間得以因應可能到來的下一波新冠疫情。

除了內政，外交同樣需要療傷；川普決定退出跨太平洋夥伴協定(TPP)、巴黎氣候協定、世界衛生組織(WHO)等，還抱怨、背棄盟友，使得美國愈來愈邊緣化，對美國領導地位造成極大傷害；也因此有分析指出，即使川普抗中，北京仍可能樂見川普連任，因預期在川普領導之下，美國影響力將持續減弱，中國影響力則會增長。

面對疫情、經濟、種族、外交等多重難題，美國人民需要的，不是只會淡化危機的「美國啦啦隊長」，而是勇於正視問題，找出解決方案，帶領美國走出困境，並能引領世界的「美國隊長」。

川普 美國 疫情

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