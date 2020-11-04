內戰邊緣…民調：56%認為無論誰當選都可能發生暴亂

總統大選雖結束，但民眾互相敵對的心情未平復。圖為極右組織「驕傲男孩」今年9月26日在波特蘭市遊行時，與反示威者衝突，當地宣布緊急狀態。(Getty Images)

受到疫情和其他因素的影響，今年總統大選特別動盪，而選前民調 也指出，多數民眾為選舉而精疲力竭，為結果而感到沮喪，無論最終由誰入主白宮，似乎都免不了一場暴亂。

民調機構輿觀(YouGov)調查指出，針對多達1999名註冊選民的調查顯示，認為本屆選舉會達到盡可能公平的民眾比率約47%；換句話說，超過51%的人認為「今年總統當選人的合法性存疑」。

此外，輿觀的另一項民調顯示，在1505位註冊選民中，有高達56%的人認為選後國內緊張的情勢將會惡化，無論誰當選，都很有可能會發生暴亂。大多數人擔心國家現在已遊走在第二次內戰爆發的邊緣。

雖說每到選舉總會有引來各種情緒激動的民眾，但今年情勢似乎比以往更加嚴峻；任一方的支持者都在擔心，如果對方勝選可能會為國家帶來不可抹滅的災難。

事實上，民眾對選後暴動的憂慮多半來自國內的極端分子，即極左派或極右派人士；華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)反恐專家瓊斯說(Seth Jones)指出：「綜觀美國歷史，未曾有任何一場選舉結果可以掀起如此之大的風暴。」

川普 總統先前曾多次表達對通訊投票 的不滿，甚至發表未經查證的言論，指控通訊投票會造成選舉舞弊的現象，讓許多川普支持者感到恐慌。

另一邊，民主黨總統候選人白登(Joe Biden)的支持者則認為，川普執意阻撓通訊投票進行，加上他曾發表過「不一定同意政權和平轉移」的言論，都讓人感到憂慮。

安姆赫斯特麻州大學(UMass-Amherst)政治科學副教授西奧多里迪斯(Alex Theodoridis)表示，民眾對選舉結果的不信任將製造對立，為了激化選情卻同時衍生暴力，「我的研究結果顯示，多數的政客會盡可能將對手去人性化」。

由超過100名政治專家、前政府官員及專家籌組「過渡完整計畫」(Transition Integrity Project)，在大選前進行選後的幾個模擬結果顯示，對民眾威脅最大的兩項爭議分別為「選民詐欺」及暴力衝突；不論最後誰以多少選票當選，恐怕都免不了一場暴動，尤其在川普支持者都是擁槍派的情況下，衝突的危險性將會提高。