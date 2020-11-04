選後如何團結？ 「給立場不同的對方發言機會」
2020年美國陷入嚴重的政治以及文化、族群分裂，極端的環境使同溫層內的群眾更加團結，政治上的失能也形成國內的「冷內戰」，彷彿勝者便可君臨天下，獲得全面的統治權。但此刻，是將美國重新團結起來的關鍵時刻。
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美國人民更加壁壘分明，如憲法第二修正案的支持者，更加反對槍枝控管。政治版圖方面，西岸和新英格蘭地區仍由民主黨掌控，南方和中西部仍是共和黨與保守派票倉。
更有激進人士表示，要將加州踢出美國，或引發第二次內戰。右翼團體動作不斷，於各地與極左團體在街上爆發衝突，全國上下氛圍讓人緊張不安。
「時代雜誌」專欄作家佛蘭契(David French)就認為：「我們不能再將美國視為理所當然，必須主動團結全國上下。」他指出，總統權力過大，削弱州政府和國會的影響力，在多元文化和分裂的國家，不應有一人擁有如此大的權利。
亞利桑納大學公民話語研究所(National Institute for Civil Discourse，NICD)主任奧瑞德(Keith Allred)表示，現在最需要的是，無論政治立場是左是中還是右，都應秉持尊嚴和尊重原則互相對待。
他說：「我們在過去戰爭、爭取民權和越戰時代，都看見國家出現裂痕。而此次不一樣的是，政治在人們中間畫下了鴻溝。」
奧瑞德表示，在部分議題上，一般共和黨人和民主黨人其實有共識，但現在已形成一種全面對峙的憤怒氛圍。
奧瑞德也提出，美國要療傷止痛，彌合分裂，第一便是給予立場不同的對方發言機會。
再者，必須停止惡意中傷與謾罵。對話時應著重在意見交流，而非針對他人作人身攻擊。儘管不一定得同意，但必須傾聽並且理解他人的立場和背後的來龍去脈。若雙方更願敞開心胸傾聽，對談也將更加具有成效。每個人的意見不盡相同，表現不同意或是退一步也是合理的做法。這不僅適用於政治，更應傳承給下一代。
捍衛權利法案(Bill of Rights)必須屏棄政治歧見，為他人爭取與你相同的權益。最終的目標非常簡單，不論性別、族裔、宗教或性向，每個人在這片土地上，都可以或應該有一個家。
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