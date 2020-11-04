政治冷漠到全力助選…姜銘濤：因為楊安澤，我支持白登

姜銘濤(中)是楊安澤(左)的忠實支持者，圖右為楊安澤妻子盧艾玲(Evelyn Yang)。(姜銘濤提供)

「因為楊安澤 ，我支持白登 」。來美24年，因緣際會接觸到前華裔 總統參選人楊安澤的競選活動，開啟姜銘濤關注政治的熱情，「四年前大選我連票都沒有去投」，2020年，原本可說是「政治冷漠族」的他，卻成為搖擺州威斯康辛亞裔民主黨俱樂部負責人，「相信白登當選後，會邀請楊安澤擔任政府重要職務」，今年初曾陪伴楊安澤深入立場較保守的愛阿華州拜訪基層選民達一個月的姜銘濤這樣表示。

曾是楊安澤角逐民主黨總統提名時「亞裔領導小組」成員的他說，他去年在底特律出席民主黨總統參選人論壇時，就當場聽到白登稱讚楊安澤很聰明；此外，楊也曾向姜銘濤轉述，白登告訴楊「你贏了，我就退休」、「我贏了，很希望你加入我的政府團隊」。

姜銘濤回憶，在愛阿華掃街時，剛好碰到楊安澤的生日，楊曾說，「小時候過生日很尷尬，沒有多少朋友，父母也不善交際」，沒想到現在有這麼多人支持他；姜銘濤說，楊安澤的經歷與許多華裔類似，在努力成長同時，也擔憂社會的排外傾向，「很多事情現在不做，坐視美中兩國繼續爭執下去，再過一、二十年，華裔就會成為攻擊的箭靶」。

儘管受疫情影響，許多傳統助選活動都無法推動，但在威斯康辛州經營馬拉松國際蔘業公司的姜銘濤，並未因此停下腳步；過去幾個月來他組織或參與了無數場助選雲端會議，也加入打電話催票行列，還發起為其他搖擺州民主黨國會議員候選人捐款行動，並在「威州藍潮」(Blue wave Wisconsin)的微信公號中，協調華裔參與各項助選活動。

他還以「威州華人選民支持白登」等名義，組織籌款租下威州高速公路五塊告示牌呼籲投票給白登。

姜銘濤義無反顧支持白登，除受楊安澤的感召外，他的花旗蔘場在川普上台發動對中國貿易戰中深受打擊，也是原因之一。他說，花旗蔘是中國課徵報復性高關稅的第一波商品，不僅中國銷路受創，美國國內銷售市場也因為中國觀光客絕跡，加上疫情減少民眾消費意願，幾乎壓垮整個行業。他本人為求生存，已將部分蔘田改種蘿蔔、毛豆等農產品。

姜銘濤說，川普的種種言論造成的對華裔歧視的現象，更讓人感心寒。在助選催票過程中，很多華裔都感同身受，成為他們票投白登的動力。