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適應疫情新挑戰！白登華裔助選團 高效拜票

記者羅曉媛／華盛頓報導
加州義工舉辦實地和網上的助選造勢活動。(彭一玲提供)
加州義工舉辦實地和網上的助選造勢活動。(彭一玲提供)

新冠疫情給今年的選舉帶來前所未有的挑戰，為保護選民和義工的安全，傳統的「面對面」掃街拜票全面停擺，造勢集會也驟減，但這並未影響華人義工參政、助選的熱情；白登華裔助選團(CAFB)自6月底成立以來，義工們通過電話拜票、短信拜票、線上「集會」等方式推動華人選民登記、投票，專門設計了「中國風」的手寫明信片激勵關鍵搖擺州的華人選民；社交媒體時代下大熱的短視頻，也被他們運用到極致，每天翻譯並製作短視頻向選民催票。

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此次CAFB的明信片拜票，創造了華人助選的參與紀錄，20多個州的義工手寫超過4萬張明信片，不僅要打印、手寫明信片，還要貼郵票和寄給搖擺州的華人選民，每寄出100張明信片，平均開銷約50元，義工們出錢又出力。

CAFB明信片部主任Dawn Marilee說，明信片這種印刷類拜票廣告很多，但常被扔進垃圾桶，為了有效針對華人選民，義工們想到了設計帶有中國文化特色、由義工手寫的獨特明信片，除了印有「白登華裔助選團」的logo，還寫上白登的重點理念，希望更多華裔積極投票、支持白登。

兼任CAFB內華達州分部負責人的Marilee指出，當地義工雖因疫情將主要工作轉到線上，但也製作了大量中文的投票指南和選舉信息，並在社交媒體傳播，幫助更多華人選民登記；Dawn說，這也是當地首次有華裔民主黨的組織走入主流視野；義工們花更多時間和精力投入電話、短信、明信片拜票，提高效率，「掃街敲門一天可能見不到幾家人，但像短信拜票，一分鐘就能發出很多信息，而且能確保選民收到」。

加州分部負責人彭一玲說，儘管處在白登競選的「安全區」藍州，但當地將大量人力輸送去幫助關鍵搖擺州，發揮人多的優勢，同時透過線上講座，邀請聯邦及州的華裔議員向選民解釋白登的政見並催票。

她表示，副總統候選人賀錦麗來自加州，網上充斥抹黑她的謠言，加州華人義工則在報紙和社交媒體發布澄清文章，揭露不實信息，確保選民無論立場，至少接收到真實的信息。

關鍵戰場佛州的CAFB負責人趙旭也負責電話拜票，她召集的義工從7月就開始打電話向搖擺州的華人選民拜票，從一開始的900多人選民名單，到之後的5000多人，義工們通常每天打一、兩小時，每人能打50多個，還有人利用勞工節假期每天4小時打了600多通電話拜票。

社交媒體時代，CAFB的短視頻助選頻道也有聲有色，成為該組織的創新品牌；6月底至今，保持平均每天兩個視頻的高產頻率，除了翻譯白登競選相關的演講、新聞報導、廣告，還每日精選推特最熱門的競選視頻，翻譯或二次創作；義工們也拍攝華裔助選團的紀錄片，記錄此次助選的種種。

明信片的設計作者、已退休的美術教授廖碧蘭，也是CAFB喬治亞州分部的負責人，除了翻譯白登的政策和選民登記指南，每天還製作選舉相關的海報，轉發到社交媒體，反擊仇恨言論和不實信息，「比在大學教書時還忙」。

白登華裔助選團在喬治亞州的義工在路邊舉行小範圍集會，舉牌、喊口號，提醒華人選民投...
白登華裔助選團在喬治亞州的義工在路邊舉行小範圍集會，舉牌、喊口號，提醒華人選民投票、支持白登。(廖碧蘭提供)
白登華裔助選團設計了針對關鍵搖擺州華裔選民的明信片，並由義工手寫重點信息，再寄到...
白登華裔助選團設計了針對關鍵搖擺州華裔選民的明信片，並由義工手寫重點信息，再寄到各搖擺州。(Dawn Marilee提供)
白登華裔助選團設計了針對關鍵搖擺州華裔選民的明信片，並由義工手寫重點信息，再寄到...
白登華裔助選團設計了針對關鍵搖擺州華裔選民的明信片，並由義工手寫重點信息，再寄到各搖擺州。(Dawn Marilee提供)
白登華裔助選團設計了針對關鍵搖擺州華裔選民的明信片，並由義工手寫重點信息，再寄到...
白登華裔助選團設計了針對關鍵搖擺州華裔選民的明信片，並由義工手寫重點信息，再寄到各搖擺州。(Dawn Marilee提供)
加州義工製作相關宣傳用品，提供給搖擺州華裔選民幫助助選。(彭一玲提供)
加州義工製作相關宣傳用品，提供給搖擺州華裔選民幫助助選。(彭一玲提供)
白登華裔助選團在喬治亞州的義工在路邊舉行小範圍集會，舉牌、喊口號，提醒華人選民投...
白登華裔助選團在喬治亞州的義工在路邊舉行小範圍集會，舉牌、喊口號，提醒華人選民投票、支持白登。(廖碧蘭提供)
白登華裔助選團設計了針對關鍵搖擺州華裔選民的明信片，並由義工手寫重點信息，再寄到...
白登華裔助選團設計了針對關鍵搖擺州華裔選民的明信片，並由義工手寫重點信息，再寄到各搖擺州。(Dawn Marilee提供)
白登華裔助選團義工組織線上的電話拜票。(周潔提供)
白登華裔助選團義工組織線上的電話拜票。(周潔提供)
白登華裔助選團設計了針對關鍵搖擺州華裔選民的明信片，並由義工手寫重點信息，再寄到...
白登華裔助選團設計了針對關鍵搖擺州華裔選民的明信片，並由義工手寫重點信息，再寄到各搖擺州。(Dawn Marilee提供)
白登華裔助選團設計了針對關鍵搖擺州華裔選民的明信片，並由義工手寫重點信息，再寄到...
白登華裔助選團設計了針對關鍵搖擺州華裔選民的明信片，並由義工手寫重點信息，再寄到各搖擺州。(Dawn Marilee提供)
加州義工製作相關宣傳用品，提供給搖擺州華裔選民幫助助選。(彭一玲提供)
加州義工製作相關宣傳用品，提供給搖擺州華裔選民幫助助選。(彭一玲提供)
白登華裔助選團在喬治亞州的義工在路邊舉行小範圍集會，舉牌、喊口號，提醒華人選民投...
白登華裔助選團在喬治亞州的義工在路邊舉行小範圍集會，舉牌、喊口號，提醒華人選民投票、支持白登。(廖碧蘭提供)

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