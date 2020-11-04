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展現前所未有的熱情…共和黨全美新增8亞太裔助選中心

記者張筠／華盛頓報導
張曼君表示，今年共和黨亞太裔辦公室在佛羅里達州、維吉尼亞州、喬治亞州等七州增設八個亞太裔川普助選中心，舉行逾1000場線上、線下活動。(葉安舜提供)
張曼君表示，今年共和黨亞太裔辦公室在佛羅里達州、維吉尼亞州、喬治亞州等七州增設八個亞太裔川普助選中心，舉行逾1000場線上、線下活動。(葉安舜提供)

亞裔人口逐年增加，共和黨亞裔助選團隊今年將重點放在鼓勵選民投票，各地助選人員指亞太裔選民「前所未有的熱情」，團隊也在全美增設八個「亞太裔川普助選中心」(APA for Trump Community Centers)，為選民答疑解惑。

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共和黨全國委員會亞太裔媒體主任張曼君表示，亞太裔占全美人口近7%，每張選票對總統大選至關重要，因此是兩黨的爭取重點，今年共和黨亞太裔辦公室在佛羅里達、維吉尼亞、喬治亞等七州增設八個亞太裔川普助選中心，舉行逾1000場線上、線下活動。

她說，5月以來有逾230萬名活躍義工參與助選工作，通過登門拜票、選民登記輔導、電話釋疑等形式，接觸逾1億4300萬選民，許多助選電話由亞太裔義工完成，提供中文、韓文、越南語、緬甸語等服務。

由川普任命的總統亞太裔顧問徐紹欽今年擔任2020川普佛州助選負責人，他受訪表示，前後經歷十次總統大選，今年在助選行程中感受到亞太裔選民「前所未有的積極熱血」。

徐紹欽說，2016年近半亞裔根本沒投票，投票者有近八成投給民主黨，「今年很多菲律賓裔、緬甸裔以及華裔選民，對共和黨的支持明顯上升」。佛州各地助選團隊舉行的多場線下活動，亞裔參與度都很高，他估計今年亞裔投票率可達60%。

他說，今年佛州傑克遜維爾(Jacksonville)和奧蘭多等大城市的亞太裔群體，不論在助選工作還是投票都比往年有更高的熱情，雖然華裔相較其他亞太裔稍微內斂，但露面、出席的民眾也比以往多，「很多人認為參與就是一種回饋，從沒強調個人訴求，只是單純希望川普連任，讓助選團隊感觸很深」。

維州的華裔共和黨義工葉安舜從3月就開始參與助選工作，近期也每周末到中國超市門口為選民答疑解惑，幫選民登記，他表示，近幾年有不少華裔民眾因當地的一些教育議題、住房政策等，從民主黨轉為支持共和黨。

四年前也曾參與共和黨助選工作的他表示，今年華裔對大選反應較為積極，不論是線下登記諮詢還是參與線上的微信、臉書、Zoom會議等討論，都比往常更熱烈，讓助選義工也更有動力。

亞太裔助選團隊人員表示，預計今年有約60%的亞裔選民投票，積極度明顯比2016年...
亞太裔助選團隊人員表示，預計今年有約60%的亞裔選民投票，積極度明顯比2016年高。(葉安舜提供)
張曼君表示，今年5月以來有逾230萬名活躍義工參與助選工作，通過登門拜票、選民登...
張曼君表示，今年5月以來有逾230萬名活躍義工參與助選工作，通過登門拜票、選民登記輔導、電話釋疑等形式，接觸逾1億4300萬選民。(葉安舜提供)
維州的亞太裔共和黨義工為選民答疑解惑，幫選民登記，呼籲選民積極投票。(葉安舜提供...
維州的亞太裔共和黨義工為選民答疑解惑，幫選民登記，呼籲選民積極投票。(葉安舜提供)
維州的亞太裔共和黨義工為選民答疑解惑，在超市等亞太裔聚集的社區幫選民登記，呼籲選...
維州的亞太裔共和黨義工為選民答疑解惑，在超市等亞太裔聚集的社區幫選民登記，呼籲選民積極投票。(葉安舜提供)
維州的亞太裔共和黨義工為選民答疑解惑，在超市等亞太裔聚集的社區幫選民登記，呼籲選...
維州的亞太裔共和黨義工為選民答疑解惑，在超市等亞太裔聚集的社區幫選民登記，呼籲選民積極投票。(葉安舜提供)

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