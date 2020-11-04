看似一邊倒…川普百萬草根大軍「逆風 」助選

徐紹欽(左三)作為川普總統的亞太裔顧問委員會主席，此次大選中擔任重要搖擺州佛州的競選總部主委。(徐紹欽提供)

「我們用近四年，建立起規模空前的競選大軍，召集的義工超過230萬人，在社區一線助選、敲門宣導，全職在搖擺州的競選員工超過2000人。」共和黨 全國委員會共同主席希克斯(Tommy Hicks)表示，直接與選民接觸，將共和黨與川普 總統的施政理念直接傳達給選民，是不論民調還是媒體報導都看似一邊倒不利的情況下，川普仍可能和2016年一樣逆轉勝的主因。

此次大選中負責川普團隊亞裔社區事務的共和黨全國委員會亞裔媒體總監張曼君也表示，川普和白登截然不同的競選風格，親力親為，在關鍵州來回奔走，不斷舉辦大型集會、解釋政策，團隊對草根基層競選團隊的重視，是他能最終獲勝的關鍵。

張曼君曾任小布希總統時期的聯邦教育部助理部長，亦在2018年時獲任聯邦運輸部資深顧問，直到去年6月卸任公職、專事共和黨2020年大選選務。

有數十年參政經驗的張曼君表示，媒體對川普一貫有敵意，「那些民調都是不準確的，媒體想營造出民眾都不支持川普的假象而已」；而近四年來共和黨在各州以郡等最基層單位建立起的堅實團隊，深耕草根社區，讓川普在民調、媒體輿論上都不利的環境下仍逆風不倒。

「川普在大選前幾周，一天跑好幾個州，每場集會都熱鬧非凡，支持者甚至提前幾小時就大排長龍，這不僅僅只是他的個人魅力，而是共和黨部和他的團隊在每個地方組織能力的最好體現。」張曼君說，「會回答民調、網上喊口號的人，不一定是選民，但會千里迢迢去聽川普講話，排大隊參加集會的人，基本都是真正的投票選民」。

作為川普總統的亞太裔顧問委員會主席，在此次大選中擔任重要搖擺州佛州的競選總部主委的徐紹欽，也指出民調及媒體輿論，完全反映不出草根社區對川普的支持熱情。

「我來美40年，經歷了十次總統大選，從未見過亞裔社區如此熱血沸騰地為一位總統候選人助選。」徐紹欽說，2016年的大選中，出現了一些支持川普的華裔，「但大部分是自發組織，在集會上搖搖旗子」；但此次大選，亞裔社區助選團有了共和黨全國委員會和川普團隊的引導，很有組織性，「除了華裔，菲律賓裔、越南裔等細分到各不同亞裔社區的組織，都很生龍活虎」。

徐紹欽也指出，今年因為族裔問題示威引發的全國多地暴動，也將很多原本支持民主黨的民眾、尤其是喜歡安定生活的亞裔推到共和黨和川普總統這邊。

「我來美國 51年，民主黨如今越走越極端，特別是今年抗議活動引發的種族騷亂，這不是美國人想看到的。」張曼君也說，一般的美國民眾以中產階級為主，相信自我奮鬥、努力做事就能實現美國夢，而民主黨越來越給人走社會主義的方向，「美國的發展不應該是這樣的」。

徐紹欽表示，雖然新冠疫情讓美國經濟跌至谷底，但川普上任三年多來、疫情之前經濟的繁榮有目共睹，「疫情總會過去，川普讓民眾看到希望」。