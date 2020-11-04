選前遇惡戰 南卡州參議員葛理漢仍順利連任

共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢大力擁護川普總統的政策，並為他辯護，雖受到民主黨候選人有力挑戰，3日仍順利獲得連任。圖為他2日晚在Rock Hill拜票。(Getty Images)

共和黨籍南卡羅來納州 聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)在國會任職25年，他大力擁護川普 總統的政策，並為他辯護，在紅州的連任之路本該高枕無憂；然而隨著部分選民逐漸不滿川普，也連帶不滿川普頭號擁護者葛理漢；不僅如此，此次他還遇上握有政經資源的溫和派民主黨 非裔對手，讓他在今年選舉中陷入了惡鬥。

3日晚間10時截稿前開出39%選票，葛理漢以55.2%領先民主黨挑戰者哈里森(Jaime Harrison)的43.4%。美聯社預測他已獲連任。

保守州南卡州自1998年以來未曾出過民主黨參議員，但許多選民像郭德堡一樣突然改變心意；有大學教育背景的獨立選民不再支持川普，這些選民的怒火燒向許多擁護川普的人。民主黨挑戰者哈里森來勢洶洶，不僅打破募款紀錄，迫使葛理漢不得不開始防禦，兩人民調也難分難捨。

民主黨策士威廉姆斯(Jimmy Williams)表示，非裔選民受到更大的鼓舞，包括民主黨總統候選人白登廣受歡迎，而且選票上出現更多少數族裔候選人，例如哈里森。

選民對葛理漢的諸多表態和作為感到不滿甚至幻滅；在好友馬侃(John McCain)病重時，葛理漢卻與馬侃討厭的川普一起打高爾夫球，馬侃離世後遭川普批評時，曾批川普「偏執」的葛理漢也不夠積極捍衛馬侃。

哥倫比亞州「州報」(The State)報導，南卡州至少24名金主放棄葛理漢，轉而支持哈里森；金主威爾克森(Dick Wilkerson)表示，葛理漢為川普2017年只繳少額稅金辯護，反對疫情紓困案，「顯然他認為可以與未必真需要錢的人共享政府經費，但不願送小錢給失業勞工」。

前任與現任軍方領袖質疑川普靠軍方鎮壓示威的言論後，葛理漢仍支持川普，他也是參院反「通俄案」調查的主要推手。

不過，也有一些選民表示，儘管葛理漢無原則地支持川普令人困擾，但他們認為南卡州要朝自己的意願改變，有葛理漢會更好。