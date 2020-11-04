麥康諾6連任勝選 有望續任共和黨參院領袖

參院多數黨領袖麥康諾(右)3日連任成功。圖為他2日晚與擔任運輸部長的太太趙小蘭(左) 在肯州Versailles最後衝票。 (路透)

參院 多數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)儘管在肯塔基州面臨民主黨對手、退伍陸戰隊員艾米‧麥格拉斯(Amy McGrath)的激烈挑戰，但3日仍然輕鬆勝出，六度連任；選前共和黨 的參眾院前景不佳，但許多共和黨人仍支持麥康諾，且不打算讓他背負敗選責任；由於麥康諾在各方面支持川普總統，讓他毀譽參半，但最終仍保住參院席位。

在共和黨參院選情膠著，力圖保住多數黨地位之際，麥康諾率先宣布贏得第七個參議員任期，他目前的另一挑戰是保住參院多數黨領袖的地位。

麥康諾在九分鐘的勝選演講中，感謝選民讓他連任，矢言延續共和黨的政治議題。

麥康諾此次面臨麥格拉斯的強勁挑戰，但他終究擊潰民主黨的「社會主義」和左派思想。

麥康諾在肯塔基州路易維爾市(Louisville)說：「現在不是拆毀建國者和英雄雕像的時候，現在是追隨他們典範的時刻。」

麥康諾警告，民主黨若掌握參院多數，恐怕會終結立法冗長辯論或增加最高法院的大法官人數，「現在不是對體制宣戰的時候」。

他說：「我們正面臨真正的挑戰和對手，但國民不是我們的敵人。」

麥康諾自1985年以來便是參院成員，在那之前則是德州西北部傑佛遜郡(Jefferson)的法官。

麥格拉斯此次是第二次參選，2018年首次角逐眾議員失利；她雖然在肯塔基州贏得許多選民支持，但在最高法院大法官提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)的任命案及麥康諾協助川普的能力上，釋出混亂訊息而引發同黨人的憤怒。

麥康諾和麥格拉斯的參院選戰極其昂貴，麥格拉斯募得4700萬元，麥康諾則募得3670萬元，但兩人在選戰末期都剩下不到1600萬元的餘額。

昆尼別克大學(Quinnipiac University)選前民調顯示，麥康諾(53%)在可能投票的合法選民中，領先麥格拉斯12個百分點，但最後仍不敵現任。

參院在選前一周通過巴瑞特任命案，引起兩黨不同反應，共和黨人恭賀巴瑞特成為最高法院第五名女性大法官，許多共和黨人和川普恭喜麥康諾趕在投票日前通過巴瑞特的提名案。

麥格拉斯則在推特上批評麥康諾倉促通過大法官提名案，她推文寫道：「米契的首要之務再明顯不過，他執意推動了不民主的任命案，威脅數以百萬人的健保。」

麥康諾花了大半輩子才成為參院多數黨領袖，但這種情況明年1月可年面臨改變。

然而，78歲的麥康諾矢言將繼續擔任共和黨的領袖；他仍獲許多黨內高層支持。

參議員朗茲(Mike Rounds)在選前說：「我希望他當我們的多數黨領袖，我不反對他繼續擔任參院領袖，無論多數黨或少數黨。」

麥康諾是川普的長期盟友，兩人協力通過了兩位大法官提名案，但他未能達成共和黨承諾已久的廢除歐記健保承諾，還經歷了多次政府關門，聯邦政府債務飆高至近4兆元。

麥康諾2017年協助推動減稅2兆元的法案，阻撓新冠肺炎的數兆元紓困法案；他自詡為強硬的保守派領袖並很得意參院變為民主黨眾院法案的「墳場」。

儘管川普曾公開批評麥康諾未能廢除歐記健保，但他仍是總統最重要的華府盟友。