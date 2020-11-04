緬因州參議員柯林斯 遊走兩黨間 連任路艱

緬因州共和黨籍參議員柯林斯遊走共和黨與民主黨間，選民很難辨別她與共和黨的差別。(路透)

聯邦參議員 蘇珊．柯林斯(Susan Collins)過去25年似無懈可擊，她是在緬因州 藍州任職最久的共和黨 參議員，不僅連任三次，每次得票率都領先對手兩位數；她過去自詡遊走共和黨與民主黨之間，但如今選民卻更難辨別她與共和黨的差別。

緬因州選民福克斯(Jackie Fox)表示：「我過去總會看人投票，而非政黨，政黨對我來說不重要，重要的是人；這個政府執政幾年後，我得說我沒辦法再這麼做了。」

福克斯表示，這些年他都投給柯林斯，但今年選舉他打算投給民主黨對手、緬因州眾議會議長莎拉．吉迪恩(Sara Gideon)。

時至今日，柯林斯得靠遊走於兩黨路線之間的風格，挽回選民的支持；她在10月26日大法官任命表決中，對任命大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)投下反對票，對此她表示：「這顯然不是政治算計，因為此任命案會讓很多人不開心。這是原則問題，事關民主公平性。」

溫和派柯林斯擔任參會撥款委員會(Senate Appropriations Committee)委員，她先前支持將聯邦經費挪用於「薪資保護貸款靈活法案」(PPP)。

柯林斯爭取的不僅是連任，還有共和黨在新英格蘭地區最後幾絲痕跡；雖然六個新英格蘭州中有三州(麻州、新罕布夏州和佛蒙特州)州長為溫和派共和黨人，但12名參議員中有10人為民主黨人，緬因州還有無黨籍參議員金恩(Angus King)。

吉迪恩質疑柯林斯過去立場，包括柯林斯支持大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)任命案，支持川普減稅，參院彈劾案反對讓川普下台等。

吉迪恩指出：「緬因州州民值得將他們擺在第一位的參議員，他們配得起願意撇開兩黨政治的參議員；在參院，我每天都會奮力確保緬因州州民獲得可負擔的高品質健保。」

保守智庫「緬因州政策研究所」(Maine Policy Institute)執行長加格農(Matthew Gagnon)表示：「新英格蘭在歷史上是共和黨溫床，但並不保守。」他指出，若說共和黨人和保守派無法在此區勝選將言過其實。