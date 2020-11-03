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白宮如易主 「川普主義」仍附身

記者 郭崇倫
「川普主義」已證明是吸票保證。圖為川普總統2日在密西根州造勢，川粉熱情參與。(Getty Images)
「川普主義」已證明是吸票保證。圖為川普總統2日在密西根州造勢，川粉熱情參與。(Getty Images)

幫助川普在2016年獲勝的白宮前策略長巴農(Steve Bannon)，後來雖被逐出白宮，卻仍然積極幫川普助選；他曾經說過，「川普只是這個運動的代言人，真正重要的是運動本身。」

「運動」指的就是「川普主義」(Trumpism)，就像疫苗不會突然讓疫情一夕間消失一樣，即使川普敗選，也不會終結川普主義。

川普主義簡單來說，就是經濟保護主義、政治民粹主義與種族排外主義，這些唯我獨尊、自掃門前雪的極端思惟，這些會成為共和黨意識形態嗎？

在共和黨中只有很少數，像內布拉斯加州共和黨籍參議員賽斯(Ben Sesse)，敢批評川普「拍獨裁者的馬屁、與白人至上主義者眉來眼去」，這些人還包括與川普關係密切的前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)及德州參議員克魯茲(Ted Cruz)，但是即使川普輸了，他們仍然還是少數。

因為現在看起來川粉是共和黨中聲量最大的一群，就像今年一月台灣總統選前的韓粉之於國民黨一樣，共和黨內有更多人排著隊，要去接收川普的群眾。在共和黨初選時，川普主義已證明是吸票保證，至少是吸「至死不渝」的川粉票的保證。川粉四年前忠誠，四年後一樣忠誠。

根據民調，自認為共和黨員的人，有九成都投給川普，人數雖然不足以贏得最後選舉，但是卻可以確保在黨內立足。

川普即使敗選，但川普主義猶存，甚至連川普都可能繼續存活在共和黨與政壇；任何人想要接收這批為數可觀的基本教義派，都要對川普「效忠」，請他「賜福」，宣稱要繼續川普的使命，完成川普主義的理想。

這些川普「繼承者們」，包括阿肯色州參議員柯頓(Tom Cotton)、國務卿龐培歐(Mike Pompeo)，還有副總統潘斯(Mike Pence)，甚至還有川普的兒子小唐納。

川普主義就像寄生在共和黨身上的病毒，已經根本的改變共和黨的傳統；川普的保護主義揚棄了過去共和黨的自由市場主張，川普反移民且排外，使得最大的少數族裔拉丁裔不敢加入共和黨；川普保護傳統能源與落後產業，讓美國生產力被凍結在過去，而被其他國家所超越。

作為美國的主要政黨之一，共和黨本應兼容並蓄，如果川普主義讓其他不同想法的人望而卻步，對共和黨是危險的，從長遠來看，這些人愈來愈極端，共和黨也會愈來愈小眾。

共和黨早已不再是林肯時代的共和黨，現在已經成為川普的共和黨了，黨內的人掙脫不了川普主義附身，就只有跟著被時代所埋葬。

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