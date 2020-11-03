「你不是我媽了」 挺川竟引家庭革命

川普即使敗選，但「川普主義」猶存，甚至連川普都可能繼續存活在共和黨與政壇。圖為川普總統2日在賓州造勢。(路透)

終生民主黨的高梅茲(Mayra Gomez)五個月前，告訴21歲的兒子，她要選川普 ，這位41歲的母親從此「失去」了一個兒子。

密爾瓦基居民高梅茲告訴路透，兒子當時回應：「你要選川普，你就不是我媽了。」她說，兩人吵得太激烈，即使川普3日輸了，母子關係恐難修復。

因為川普強硬取締非法移民 ，又把經濟搞得不錯，把選票投給川普的高梅茲說，「在人們心中，川普是怪獸，這真令人傷心，很多人不再和我講話，我不確定這情況會不會改善。」

川普第一任造成的美國 社會的分裂，已衝擊家庭核心和親朋好友圈，而且要這些已撕破臉的家人親朋重歸和好，簡直不太可能。這是路透訪問五個川粉和五名白登支持者後，所得的結論。

欣賞川普的人，欣賞他勇於改革移民政策、任命保守派法官、棄傳統如敝屣，視其尖酸刻薄語言為「直言率語。」

看他不順眼的人，認為地產商出身、真人秀節目主持人川普，是美國民主的一大威脅，撒謊成性、種族主義、新冠病毒襲擊美國卻毫無對策，以致死了23萬人，川普則一貫稱這些都是「假新聞。」

就算他3日敗選，他對美國社會造成的兩極對立，許多人恐怕永無彌縫的可能。密西根州洛契斯特行為醫學中心心理學家沙爾(Jaime Saal)說，「很不幸的，我不認為國家要療癒像換個總統那麼簡單。」

沙爾說，國家要療癒，要很長的時間、很大的努力，需要兩黨都願意放下、向前看。

他看到的人際關係緊張，源自美國今日面臨的政治、公衛、社會變動的張力，政治對立造成兄弟、親子、妯娌甚至夫妻反目。

川普2016年當選以來，不斷分裂家庭、朋友、鄰里，大家都訴諸臉書和推特，毫無禁忌的表達擁川或反川情緒，川普自己更肆無忌憚的推文火上加油。

今年9月，立場中立的丕優研究中心發布調查說，川普和白登支持者各幾達80%沒有「對方」的朋友，有也沒幾個。

今年1月，蓋洛普民意調查季發現，川普任期進入第三年，美國政黨兩極化已破紀錄嚴重，2019年，89%共和黨人認為川普政績良好，僅7%民主黨人同意。

77歲的蓋兒‧麥考米克(Gayle McCormick)因為81歲的先生2016年票投川普，離他而去。她說：「川普貽禍要很久很久才恢復得過來。」她現在住溫哥華，先生住阿拉斯加。兩個孫子不和她講話，因為她那次投喜萊莉‧柯林頓。