48年來頭一遭 賓州匹茲堡郵報挺共和黨川普連任

關鍵州賓州的大報「匹茲堡郵報」31日社論支持川普總統連任，這是該報自1972年來首次社論挺共和黨總統候選人。(取自post-gazette.com)

選舉關鍵州賓州 最大日報「匹茲堡郵報」(The Pittsburgh Post-Gazette)10月31日在社論宣布，雖覺得領袖該有「第一流氣度及脾氣」，但仍以川普 在新冠疫情未爆發前的經濟執政表現、三次提名最高院大法官及造福能源產業，而力挺他連任；這是該報1972年來首度支持共和黨提名的總統候選人。

「國會山莊報」(The Hill)1日報導，化石能源產業在賓州西部是關鍵產業；「匹茲堡郵報」寫道，「川普治下，我國在我等大數多人一生中，首度實現能源獨立。賓州西部若沒有『殼牌石油 化工區』(Shell Petrochemical Complex)等石油裂解廠，可該如何是好？」

不過在背書川普的社論中，匹茲堡郵報也坦承川普的一言一行未達總統標準；社論寫道，「我們跟千百萬美國人一樣，為川普不像總統的態度及性格而深為困擾，同感尷尬，他粗魯、愛奚落人、好吹牛又扭曲事實」。「匹茲堡郵報」迄今創報93年，是報史上最悠久的報紙之一，是大匹茲堡地區最大的日報，社論基調是政治保守派。

「華盛頓郵報」報導，「匹茲堡郵報」2018年曾幾次拒絕刊用長期任職該報漫畫家羅傑斯(Rob Rogers)批評川普的政治漫畫，再把羅傑斯開除。

匹茲堡郵報還批評賓州本地人的民主黨提名人白登，說他抱持立場，想終結水力壓裂開採石油，「做一堆加州的蠢夢」。

白登三番兩次說明，自己沒打算禁止裂解採油，只是尋求不再給化石燃料業補貼，另矢言創造高薪的潔淨能源工作；匹茲堡郵報對後者輕描淡寫，認為那些工作不會出現在賓州等仰仗石油生產的各州。

「匹茲堡郵報」把77歲的白登描寫成「太老又體弱，不適合當總統」，然後承認，報社認為74歲的川普也太老，但「似乎還強壯」。

匹茲堡郵報在2008及2012兩度支持歐巴馬。賓州是重大決戰州之一，其投票結果可能影響3日總統選舉中舉足輕重。