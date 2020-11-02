我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

親信透露：大選夜若看似領先 川普便將宣布當選

白營：版圖正擴張 可望取得270張選舉人票

研究：近7成民眾認選舉是重大壓力來源

編譯林梅婕／綜合1日電

據美國心理學會(American Psychological Association，APA)最新公布的一項研究顯示，國內68%的民眾認為今年選舉是「重大的壓力來源」，比2016年的52%多出16個百分點；民主黨或共和黨的支持者自不必說，就連許多獨立選民也認為這場選舉對他們造成極大的壓力。

該調查顯示，76%的民主黨支持者、67%的共和黨人及64%的獨立選民都為此次選舉備感壓力，也顯示國內分裂的政治氣候及雙方支持者劍拔弩張的情勢，使民眾產生焦慮。

川普總統曾多次在沒有證據的情況下，質疑通訊投票的公平性；民主黨人則擔心川普先前對郵政總局(USPS)局長德喬伊(Louis DeJoy)所發表的言論，會阻礙選民的投票意願。

該調查還指出，77%的民眾認為國家的未來是他們的壓力來源，相較2019年的66%多出11個百分點；另外，71%的人認為國家現階段正經歷有史以來最低的低潮，比起去年的56%還增加15%。

造成民眾心理壓力的除了選舉，也和這波人類近代史上最強的疫情攻勢息息相關，學生被迫在與世隔離的環境下透過遠端網路學習，加上經濟崩跌讓許多大學生和畢業生們對未來求職的希望感到渺茫。

調查顯示，Z世代中有87%的成年人認為，疫情破壞固有學習方式的轉變也成為他們生活中主要的壓力，82%的受訪者則表示對明年學校的課程安排感到不確定，也是壓力的來源之一。

目前全國民調顯示，民主黨總統候選人白登(Joe Biden)的支持度仍大幅領先川普，而川普在搖擺州地區如威斯康辛州及密西根州仍落後許多；根據無黨派的「庫克政治報告」(Cook Political Report)28日公布的民調，過去為傳統共和黨票倉的德州似乎逐漸傾向支持白登。

這項調查由APA委託哈里斯民調機構(Harris Poll)在網路上進行，問卷皆以英文和西班牙文的形式呈現，調查時間介於8月4日至26日，共有3409位超過18歲的受訪者。

民主黨 川普 民調

上一則

疫情受控？福斯民調：僅2成民眾認同

下一則

憂選後暴動 各州國民兵提前部署因應

延伸閱讀

親信透露：大選夜若看似領先 川普便將宣布當選

親信透露：大選夜若看似領先 川普便將宣布當選
12州激戰！川營自信掌握「陽光帶」71張選舉人票

12州激戰！川營自信掌握「陽光帶」71張選舉人票
明年只收1.5萬人…川普執政讓美國不再是難民天堂

明年只收1.5萬人…川普執政讓美國不再是難民天堂
影／近100輛！白登競選巴士遭川普支持者車隊包圍

影／近100輛！白登競選巴士遭川普支持者車隊包圍

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州

2020-11-01 04:00
紐約時報報導，川普取消了大選之夜的慶功晚會。圖為27日川普在密西根造勢。(美聯社)

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

2020-10-30 10:55
新聞周刊封面。(取自Newsweek網站)

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

2020-10-27 22:17
戴莫斯(左)和雷伊(右)，宣布起訴嫌非法在美國境內開展名為「獵狐」(Foxhunt)行動的八名中國政府特工。美聯社

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

2020-10-28 12:45
川普總統25日飛到東北部新英格蘭區，連訪新罕布什州與緬因州，展開投票日前的最後衝刺。(美聯社)

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

2020-10-25 22:16
民主黨總統候選人白登26日在賓州競選。(美聯社)

白登擴大領先！密、威、賓3州 支持度猛升

2020-10-27 03:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光
白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選
隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項
交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔

交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔
1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州

1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州