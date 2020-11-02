研究：近7成民眾認選舉是重大壓力來源

據美國心理學會(American Psychological Association，APA)最新公布的一項研究顯示，國內68%的民眾認為今年選舉是「重大的壓力來源」，比2016年的52%多出16個百分點；民主黨 或共和黨的支持者自不必說，就連許多獨立選民也認為這場選舉對他們造成極大的壓力。

該調查顯示，76%的民主黨支持者、67%的共和黨人及64%的獨立選民都為此次選舉備感壓力，也顯示國內分裂的政治氣候及雙方支持者劍拔弩張的情勢，使民眾產生焦慮。

川普 總統曾多次在沒有證據的情況下，質疑通訊投票的公平性；民主黨人則擔心川普先前對郵政總局(USPS)局長德喬伊(Louis DeJoy)所發表的言論，會阻礙選民的投票意願。

該調查還指出，77%的民眾認為國家的未來是他們的壓力來源，相較2019年的66%多出11個百分點；另外，71%的人認為國家現階段正經歷有史以來最低的低潮，比起去年的56%還增加15%。

造成民眾心理壓力的除了選舉，也和這波人類近代史上最強的疫情攻勢息息相關，學生被迫在與世隔離的環境下透過遠端網路學習，加上經濟崩跌讓許多大學生和畢業生們對未來求職的希望感到渺茫。

調查顯示，Z世代中有87%的成年人認為，疫情破壞固有學習方式的轉變也成為他們生活中主要的壓力，82%的受訪者則表示對明年學校的課程安排感到不確定，也是壓力的來源之一。

目前全國民調 顯示，民主黨總統候選人白登(Joe Biden)的支持度仍大幅領先川普，而川普在搖擺州地區如威斯康辛州及密西根州仍落後許多；根據無黨派的「庫克政治報告」(Cook Political Report)28日公布的民調，過去為傳統共和黨票倉的德州似乎逐漸傾向支持白登。

這項調查由APA委託哈里斯民調機構(Harris Poll)在網路上進行，問卷皆以英文和西班牙文的形式呈現，調查時間介於8月4日至26日，共有3409位超過18歲的受訪者。