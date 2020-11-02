選情緊繃 川普、白登支持者互猜忌 怕選舉結果「被偷走」

各州政府擔憂選後發生暴動，加強了警力安排。圖為首都華盛頓警局在白宮附近街道點出告示，禁止民眾在10月31日至11月8日間攜帶武器。(Getty Images)

大選選情緊繃，不論川普 總統還是他的民主黨 對手白登的支持者，都以猜忌眼光打量彼此，有部分人更覺得，選舉結果要是「被偷走」，那麼自己該挺身而出。在華府，警方已下令取消休假，另囤積鎮暴物資，以備不時之需；而在德州，艾伯特(Greg Abbott)州長已下令國民兵待命。

「達拉斯晨報」(The Dallas Morning News)1日報導，民眾普遍感覺恐懼，打量彼此時滿是猜忌。川普屢次稱，只有在民主黨作弊下，自己才會敗選，故可能拒絕和平讓出權力。

據「今日美國報」及蘇福克大學聯合民調 指出，目前四分之三的選民擔憂選舉日或接下來會出現暴力。

雖然認定對方竊取選舉結果就準備上街的民眾只有少數人，但畏懼感十分普遍；有人害怕右派民兵組織，另些人則畏懼「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動。

在加州，五分之二的白登支持者、半數以上的川普支持者相信，若是計票發生爭執，暴力「很可能」發作。整體而言，近九成的民眾擔憂對方不接受選舉結果。

很多團體想方設法，希望能降低因這次選舉而出現的緊張。非營利民權組織「More in Common」便發現，兩黨人士願意動粗，或認為對方有意願克制，出現極大落差。好消息在就算自己所屬黨候選人聲稱選舉結果被做掉，97%的共和黨及96%的民主黨都不認為動用暴力是理直氣壯的事。

但是兩黨都有半數選民生怕碰到那種光景，對方會動用暴力，包括人身攻擊，還有暴動或打劫等破壞行為。這種互不信任本身就是火藥桶。事實上兩黨各有3%到4%不避諱社會的指責，已向民調業者揚言不排除動粗，這種現象透露國家目前有多極化，眾人火氣升高之中。

More in Common的高階主管克莉絲汀娜‧朗恩(Christiana Lang)表示，現實會怎麼發展，要看出現什麼光景而定；任何形式的不穩定，都叫人們更執著於自己的信念及恐懼。