美國單日確診新增9.9萬例 防疫開先河 紐約州嚴檢外州客

葛謨宣布，除新州、康州和賓州外，其他地方來到紐約的旅客都必須在出發前三天內和抵達紐約第四天時接受新冠病毒檢測。（記者金春香／攝影）

全美各地新冠病例急劇增加，紐約州 31日開全美先河，宣布取消此前高風險州旅客到紐約須隔離14天的政策，代之以更嚴格的旅客七天內兩次檢測 皆陰性才可通行，新規自11月4日(周三)起執行。

最新數據顯示，30日新增9萬9321例確診患者，是全球各國單日增長最高紀錄，專家表示美國 的新一波疫情已經開始，未來幾周疫情數字恐將迅猛增長。

紐約州全國唯一最新的具體要求為，從外州到紐約州的來客，都必須在到達紐約州的前三天(出發前)及抵達紐約州後的第四天，各接受一次新冠病毒檢測，兩個檢測結果都為陰性後，才可出門通行，在紐約州活動；不過毗鄰紐約的新澤西州、康州和賓州除外。

紐約州此一嚴格做法是開全美首例，基本上是除四個鄰近州外，對全美各州進行隔離。目前未知其他州是否會跟進。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，紐約州過去七天平均陽性率為全國第三低，僅高於緬因州和佛蒙特州，但隨著節假日的臨近，且全國各地疫情都在惡化，紐約需要採取更為有效的檢測和隔離方案，將不再根據高風險州名單對旅客進行隔離。

新規要求從除新、康、賓州外，其他州來到紐約者，必須在赴紐前三天內先接受檢測，抵達紐約後要出示陰性證明，然後隔離三天，並於第四天再接受一次檢測，若結果也是陰性，那麼就可自由出行，但如果結果為陽性，就必須在紐約州就地繼續進行隔離。

葛謨說，七天的時間是醫學界普遍認可的病毒潛伏期，因此出行前三天和抵紐後四天進行兩次檢測是合理的，任何拒絕進行檢測的旅客，則仍需要在抵達紐約後隔離14天。

紐約州民眾若前往新、康、賓三州以外的其他州，如果在當地停留時間不超過24小時，返回紐約前不需在當地檢測，但回到紐約後則需隔離三天後、於第四天接受檢測；在紐、新、康、賓州之間通勤的民眾，不需要每次跨境都接受檢測。

新規將於11月4日生效，到達紐約的旅客將被要求填寫問卷，具體執行仍主要靠個人配合，但如果被發現沒有遵守隔離規定，政府將強制隔離。

30日數據顯示，美國一日內新增9萬9321例確診，創下新紀錄，過去八天內美國出現五次單日新增病例破紀錄，且30日全國有43個州新增病例都超過5%，全國累計病例已超過900萬，僅過去兩周就新增100萬例；專家警告，該趨勢若持續，全國醫院的承載力度將受到挑戰。