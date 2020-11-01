美國單日確診新增9.9萬例 防疫開先河 紐約州嚴檢外州客
全美各地新冠病例急劇增加，紐約州31日開全美先河，宣布取消此前高風險州旅客到紐約須隔離14天的政策，代之以更嚴格的旅客七天內兩次檢測皆陰性才可通行，新規自11月4日(周三)起執行。
最新數據顯示，30日新增9萬9321例確診患者，是全球各國單日增長最高紀錄，專家表示美國的新一波疫情已經開始，未來幾周疫情數字恐將迅猛增長。
紐約州全國唯一最新的具體要求為，從外州到紐約州的來客，都必須在到達紐約州的前三天(出發前)及抵達紐約州後的第四天，各接受一次新冠病毒檢測，兩個檢測結果都為陰性後，才可出門通行，在紐約州活動；不過毗鄰紐約的新澤西州、康州和賓州除外。
紐約州此一嚴格做法是開全美首例，基本上是除四個鄰近州外，對全美各州進行隔離。目前未知其他州是否會跟進。
紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，紐約州過去七天平均陽性率為全國第三低，僅高於緬因州和佛蒙特州，但隨著節假日的臨近，且全國各地疫情都在惡化，紐約需要採取更為有效的檢測和隔離方案，將不再根據高風險州名單對旅客進行隔離。
新規要求從除新、康、賓州外，其他州來到紐約者，必須在赴紐前三天內先接受檢測，抵達紐約後要出示陰性證明，然後隔離三天，並於第四天再接受一次檢測，若結果也是陰性，那麼就可自由出行，但如果結果為陽性，就必須在紐約州就地繼續進行隔離。
葛謨說，七天的時間是醫學界普遍認可的病毒潛伏期，因此出行前三天和抵紐後四天進行兩次檢測是合理的，任何拒絕進行檢測的旅客，則仍需要在抵達紐約後隔離14天。
紐約州民眾若前往新、康、賓三州以外的其他州，如果在當地停留時間不超過24小時，返回紐約前不需在當地檢測，但回到紐約後則需隔離三天後、於第四天接受檢測；在紐、新、康、賓州之間通勤的民眾，不需要每次跨境都接受檢測。
新規將於11月4日生效，到達紐約的旅客將被要求填寫問卷，具體執行仍主要靠個人配合，但如果被發現沒有遵守隔離規定，政府將強制隔離。
30日數據顯示，美國一日內新增9萬9321例確診，創下新紀錄，過去八天內美國出現五次單日新增病例破紀錄，且30日全國有43個州新增病例都超過5%，全國累計病例已超過900萬，僅過去兩周就新增100萬例；專家警告，該趨勢若持續，全國醫院的承載力度將受到挑戰。
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