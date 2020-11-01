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新冠確診數破百萬 英格蘭5日起封城1個月 非必要商家全關

編譯樊蕙／綜合31日電
英國新冠疫情再度惡化，確診病例突破百萬，英格蘭地區將從11月5日至12月2日「封城」抗疫，非必要商店將全數關閉。(Getty Images)
英國新冠疫情再度惡化，確診病例突破百萬，英格蘭地區將從11月5日至12月2日「封城」抗疫，非必要商店將全數關閉。(Getty Images)

英國首相強生(Boris Johnson)31日頒布新命令，將英格蘭地區封鎖一個月，從11月5日至12月2日；在英國新冠肺炎確診病例突破100萬大關當天，強生證實針對商家與日常生活的展開嚴厲限制，非必要商家將全部關閉。

他在電視新聞記者會上說，「沒有一位負責任的首相」能夠忽視這樣可怕的數字；「除非我們採取行動，否則我國可能會出現每日數千人死亡的情況。」

新限制規定，酒吧與餐廳只能提供外帶餐飲，非必要商家也必須停業，民眾只能根據包括運動在內的寥寥數種原因而出門；從理髮到外國節慶等活動都必須再次暫停。

與今年稍早英國首次為期三個月的封鎖不同，各級學校、工地、以及製造業，則將維持運作。

英國與許多歐洲國家一樣，在今夏逐步解除封鎖措施、讓民眾回到職場、各級學校並恢復社交生活後，出現新冠病毒感染個案數量回升的情況。

英國國家統計局30日估計，在截至10月23日的那一周，英格蘭每100人當中就有一人感染新冠病毒，相當於50多萬人。

強生原先希望10月稍早頒布的一系列地方性封鎖措施足以讓個案數量回落。

但該國政府科學顧問預估，依照疫情目前的發展軌跡，就算重新啟用新冠病毒疫情首達高峰時搭建的臨時醫院，到了12月第一周，醫院病床需求還是會超過既有容量。

科學家警告，新冠肺炎住院與死亡患者人數可能很快就會超越今春疫情高峰期的水準，而當時單日死亡超過1000例。

英國政府首席科學官瓦朗斯(Patrick Vallance)說，若不採取行動，死亡率還可能會增至歐洲首波新冠病毒疫情的「兩倍，甚至更多」。

諸如法國、德國、比利時等歐洲國家，也都已經因為個案激增而實施第二波封鎖措施。

31日公布的官方數字顯示，英國在24小時內新增2萬1915例確診，讓該國自疫情爆發以來的個案總數達101萬1660起。英國的新冠病毒死亡個案則為4萬6555起，為全歐洲最多，31日就新增326起。

英國 疫情 新冠肺炎

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