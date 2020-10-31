雷傑納隆→新藥臨床喴停 嬌生→針對兒童試驗疫苗

雷傑納隆製藥30日宣布，基於安全考量將暫停新冠肺炎抗體藥物對極度重症病患的臨床試驗。(路透)

近日疫苗 研發戰如火如荼，雷傑納隆製藥(Regeneron Pharmaceuticals Inc)卻在30日宣布，基於安全考量將暫停新冠肺炎抗體藥物對極度重症病患的臨床試驗；另一方面，嬌生(Johnson & Johnson)則表示，將對12歲至18歲的患者展開疫苗試驗。

雷傑納隆製藥表示，獨立監管委員會發現有患者出現一項「具有潛在安全疑慮，可能對患者產生風險或不利影響」的症狀，因此要求試驗暫停，但暫停的對象僅為使用呼吸器或需要高流量氧氣的住院患者。

部分研究結果指出，新冠實驗性藥物「單株抗體」(monoclonal antibodies)對重症住院患者看似無效。

儘管如此，這項試驗的暫停並不影響其他抗體藥物的試驗，包含之前已經證明病毒指數下降的測試，該公司和競爭對手禮來(Eli Lilly)藥廠所開發的類似藥物，都已經向聯邦食品及藥物管理局(FDA)提出使用授權的申請。

雷傑納隆目前仍持續徵求氧氣需求量低或是不需要供給氧氣的患者加入試驗，該公司指出該藥物對症狀輕微患者的風險仍處於較低或可接受的範圍內；此外，監管委員會還表示，該藥物對於未住院患者的使用研究無須調整，可持續進行。

嬌生公司一名高階主管薩多夫(Jerry Sadoff)在聯邦疾病防治中心 (CDC)舉行的會議上透露：「我們將盡快對染疫的兒童進行疫苗試驗，當然，為顧及安全我們也會相當謹慎。」

除了12歲至18歲的患者，該公司還計畫未來替更年幼的患者進行疫苗試驗；該公司於9月底針對多達6萬名成年的志願者展開第三階段的試驗，雖然試驗曾一度暫停，但上周又再度恢復。

美國 製藥大廠輝瑞(Pfizer Inc)與德國生技公BioNTech所合作研發的疫苗，已針對12歲的患者進行試驗。