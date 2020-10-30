白登：當選就讓無證移民家庭團圓

川普政府拆散非法移民家庭，白登誓言當選會讓被拆散的無證移民家庭團圓。圖為被關押的非法移民。(美聯社)

川普 政府在美墨邊境實施「親子 分離」政策之前好幾個月，就已在德州試行，雖發現嬰兒床位奇缺，此一違背人倫的政策問題很大，但仍執意實施；民主黨總統候選人白登29日說，他若當選，將立即成立專案小組，設法讓這些骨肉分離的家庭團圓。

眾院司法委員會民主黨議員29日公布報告指出，2017年，國土安全部(DHS)並未告訴衛生部(HHS)，為何邊境地區各庇護 所接納的和父母離散的兒童突然暴增。原來，國安部在德州艾爾帕索(El Paso)示範作業，一律起訴非法入美的父母，把孩子強制送往衛生部管理的庇護中心。

一名衛生部高官在2017年11月11日的電郵中說，「昨晚嬰兒床位不夠，整體而言，近幾周來安置的嬰兒似乎不斷增加；我們認為，這是海關與邊境保護局(CBP)讓更多家長與嬰孩分離所致。」

德州示範作業果然預告了未來大量出現的問題，特別是雙親被遣返原居國後，急需親人照顧的嬰兒和幼齡兒童，只好交由庇護中心的政府雇員照顧。

川普政府拆散非法移民家庭，白登誓言當選會讓被拆散的無證移民家庭團圓。圖為一名抗議者舉牌反對親子分離政策。(美聯社)

這問題迄今未解決，律師忙著幫545名幼童尋找被遣送離美的爹娘；這段親子分離故事，最早可追溯至2017年7月。

司法委員會根據政府各部門的文件撰寫的報告指出，川普政府把分散移民親子當作「貫徹法律」的宣傳策略，2017年3月時任國安部長凱利( John Kelly)曾表示，要把接受美國司法處理的成人留下來的小孩，交給政府核可的庇護中心照顧。同年7月，CBP就開始「示範」作業，把孩子從父母懷中強制帶走；示範作業持續到11月，共118名兒童留置美國，父母不知所終。

民主黨在總統選舉前幾天發布這份「人倫慘劇」報告，顯然是要給川普政府好看，讓大家知道，對非法移民實施「零容忍」政策的真實樣貌。

白登陣營29日在搖擺州(亞利桑納、北卡羅來納、內華達、賓州和佛州)推出新廣告「拆散」(Separated)，矢言籌組任務小組，團圓被川普政府拆散的移民家庭。

這段一分鐘的廣告說：「在他就任總統首日，白登將頒布行政命令，成立聯邦任務小組，團圓這些親子。」

廣告推出當天，白登前往佛州造勢，拉攏拉丁裔選民。