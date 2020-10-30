佛奇：首批疫苗最快年底可打 但多數人明年下半年才輪得到

佛奇稱首批疫苗最快年底可打，但口罩要戴到明年一半年。圖為華府紀念逝去的新冠患者的一項公共藝術作品。(歐新社)

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)警告，美國 首批新冠病毒疫苗 最快或在12月底至1月初分發，而更現實的是，大部分民眾要到2021年第三或第四季才能接種疫苗，直到2022年才能恢復正常生活。

佛奇在接受國家衛生院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)長達半小時的訪問中指出，即使接種了非常好的疫苗，民眾仍然需要戴口罩直到2021年第三或第四季，「到2022年才逐步，逐步的恢復正常生活狀態。」

他同意柯林斯的說法，「還有很長的路要走」。

佛奇認為一般人可以做到的，也是最基本及最重要的一點，就是戴口罩；他說目前將「戴不戴口罩」政治化的作法，應該立即停止。

目前美國每天平均新增7萬宗新病例，平均每天死亡800人。儘管現在有十多萬美國人參加六種疫苗試驗，但佛奇強調，當局正密切監察參與試驗者的情況，包括是否有併發症，也是否可以避免新冠病毒。

他表示，一切都以安全至上，在給公眾使用疫苗前，所有試驗數據必須獲得包括聯邦食品暨藥物管理局(FDA)在內的獨立監管部門批准。

佛奇也說，即使疫苗正式使用，但仍須按照聯邦疾病防治中心(CDC)與國家醫學科學院(National Academy of Medicine)所制訂的次序接種疫苗。

他表示，最先接種疫苗的是前線醫護人員，之後是參與社區基礎建設的人員，接下來是有潛在疾病的人及長者。按此順序接種，估計到明年第三或第四季度才能完成，到那時才有可能全面解除限制措施。

佛奇強調在此之前仍須實施嚴格的公共衛生措施，包括戴口罩。