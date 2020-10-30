美確診破900萬 單日逼近9萬 死亡病例近23萬人

美國新冠死亡人數已接近23萬例，華府的一項公共藝術作品，綠地上插滿了20多萬面白色的旗 幟，紀念逝去的新冠患者。(歐新社)

距離總統大選不到一周，多個媒體報導，美國 新冠肺炎確診人數在29日突破900萬大關，單日確診人數首度突破8萬9000人，更是近日三次單日確診破8萬例的紀錄；另方面，歐洲疫情 也再次爆發，確診數占全球40%，世界衛生組織(WHO)29日宣布，歐洲至今已有1000萬人遭感染。

美國目前病毒擴散速度，為疫情爆發以來最快，明尼蘇達、俄亥俄、堪薩斯和南達科他州成為新的疫情熱點，目前全國總死亡人數已接近23萬人。

根據約翰霍普金斯大學的統計，截至29日傍晚，美國確診案例已突破894萬，單日確診人數也近9萬；但紐約時報、華盛頓郵報、國家廣播公司新聞網(NBC News)等多個主流媒體根據各自統計報導，美國確診人數已突破900萬大關；而且在選情對川普總統至關重要的賓州 ，也達到20萬人染疫的門檻。

民主黨總統候選人白登更發布聲明表示：「賓州超過20萬人確診的消息，證明了川普的失職，無法保障美國家庭的安全。他不僅不積極防疫，疫情已好轉的說法更是一大謊言。」

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)表示，在小型家庭和朋友聚會沒戴口罩和保持社交距離，是最近確診數上升的因素之一；他擔憂隨著萬聖節、感恩節和聖誕節接連到來疫情恐怕失控；他說：「我們正進入危急狀態。」

不只美國，歐洲確診數持續攀升，可說近乎失控，已突破1000萬大關。過去一周歐洲單確診平均超17萬，總確診數突破150萬占了全球40%，死亡人數也占20%。目前德國和法國雖然學校持續上課，但已下令關閉酒吧和餐廳一個月。

以比利時為例，目前住院數也超過了春季高峰，28日達5924人超越首波高峰46日的5759人，加護病房負荷量也已接近4月高峰。近日歐盟與英國每日平均死亡人數衝上1370人，較美國嚴重。

世界衛生組織(WHO)歐洲區主任克魯格(Hans Kluge)表示：「歐洲再次成為疫情熱點，住院率來到春季高峰後的新高，死亡人數上周也增加30%，情況讓人常擔憂。」

目前在歐洲篩檢已趕不上病毒傳染，篩檢陽性率達到新高，多數國家超過5%，疫情持續快速擴散中。哈佛公衛學院流行病學家哈納吉(William Hanage)表示，美國應以疫情快速爆發的歐洲為借鏡，「不久之後，我們可能就得面對歐洲的現況。」