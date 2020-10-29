若勝選全面戰疫？ 白登得面對共和黨阻撓與挑戰

全國新冠肺炎疫情 嚴峻，民主黨候選人白登 雖矢言自己若當選下屆總統，將與各州及地方首長通力合作，強制全國戴口罩，另要求國會通過全面疫情紓困法案；但專家指出，屆時白登會遭逢共和黨的阻撓與挑戰，另外病毒也不會立即收斂凶焰而遂了白登心意。

白登28日在德拉瓦州造勢時誓言，不會許下疫情可在轉瞬間終結的不實承諾，他批評川普 總統的疫情處理方式對染疫者是種「污辱」；他說：「即使我勝選，還是要費盡心力才能終結大流行病，但我在此承諾：上任第一天起，我們就會做正確之舉。」

川普在亞利桑納州演說時重經濟、輕疫情，該州才因放寬防疫標準而確診大增，川普指控白登面對示威者時，「支持暴力又不加以譴責」；但白登在威明頓(Wilmington)明言：「無論誰打劫和使用暴力，都沒有藉口。」

美聯社報導，白登保證，自己下周若當選總統，會立刻致電國家過敏及傳染病研究院長佛奇(Anthony Fauci)，另與各州長及地方官員合作，頒布全國戴口罩的命令，再要求國會元月底前通過全面開支法案，以因應新冠疫情與引發的影響。

光是這一點就彰顯與川普總統分道揚鑣；川普與科學家每多齟齬，要因應美國疫情再起、斡旋出新的經濟振興方案很是吃力，川普還堅稱國家「正控制住疫情」。

但白登要與百年來最嚴重的新冠疫情對抗，依然遭逢重大的政治挑戰；首先是要求戴口罩，聯邦權力有其侷限，另外想增加開支抗疫，勢必遭逢共和黨的抵抗。

約翰霍普金斯大學公衛學院副院長沙夫斯坦(Joshua Sharfstein)也說，疫情沒有法術可以解決，病毒不會因為選舉結束白宮換人就匆匆消失。

隨著新冠確診案例全國都升高，白登想對抗疫情更添急迫，白登若當選，他的政府執政初期，心力將全用在因應新冠疫情。

民主黨控制的眾院已通過為數3兆元的配套方案，但被共和黨控制的參院擱置；白登曾說，參院共和黨不通過該案，「蠢到無以復加」，但他也未能提出自己單一而廣泛的抗疫配套案。

公衛政策專家兼內科醫師卡維妲(Kavita Patel)表示，她相信白登能有所作為，但想立竿見影，減緩新冠疫情，叫確診案例由一天10萬馬上減到1萬，那也是辦不到的事。