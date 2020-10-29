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大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

「即將終結新冠肺炎疫情」 白宮列為川普4年來科技成就

編譯林梅婕／綜合28日電
圖為在內布拉斯加州一些民眾不戴口罩就上街，增加感染風險。(美聯社)
圖為在內布拉斯加州一些民眾不戴口罩就上街，增加感染風險。(美聯社)

全國新冠肺炎確診在上周達到近50萬例，但白宮卻宣稱疫情即將「終結」，而且把一切歸功於川普政府的科技成就。

白宮科技政策辦公室(White House Office of Science and Technology Policy)28日發布的新聞稿中，列出一項文件，指出川普政府在過去四年所有的科技成就事項，其中提及「終結新冠肺炎之疫情」。

目前全美新冠疫情仍持續升溫，根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的統計，25日全國一周的單日平均確診人數達到顛峰，共6萬8767人；上次的最高紀錄在7月22日，為6萬7293人。

該文件的內容表示：「自疫情爆發以來，政府採取了決定性的行動，並邀請學術界和業界的科學家及醫療衛生專家，幫助政府了解、治療並對抗這次的疫情。」

白宮科技政策辦公室的發言人鮑姆(Kristina Baum)說：「川普政府將終結疫情列為最優先的事務，這點是值得被表彰的。」

然而，白宮策略公關主任法拉(Alyssa Farah)卻在事後指稱，這項新聞稿所使用的「措辭不當」，還說：「我們的目的是要表示，終結疫情是我們的目標；但我會這麼說，在川普總統的領導之下，距離終結疫情的日子已不遠了。」

事實上，該新聞稿提及的內部報告，並未指出新冠疫情已結束，僅在吹捧政府各項抗疫措施。

新聞稿的最後還讚揚，由川普政府領導的疫苗研發團隊「神速任務」(Operation Warp Speed)、與私營企業結盟等作為，也為科學家、工程師和公衛專家提供更多需要的數據、知識、工具和技術，共同對抗「看不見的敵人」。

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