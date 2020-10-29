社媒限制杭特新聞 司法部籲修法規範網路平台

在臉書(Facebook)創辦人查克柏格及推特執行長多西28日出席參院聽證會作證前夕，司法部 27日晚致函國會領袖指出，「紐約郵報」日前有關民主黨候選人白登 次子杭特‧白登(Hunter Biden)的報導，遭到臉書、推特等社群媒體 限縮曝光，如此狀況令人憂心，希望兩黨議員支持修法，為網路平台訂定新規範。

司法部信函是由助理部長包伊德(Stephen Boyd)署名。信中寫道，網路平台「對於訊息掌握極大權力」，權力如何使用應對使用者坦承相告，保持透明化，「如果他們沒有做到，就應該擔負責任，這是非常重要的」。

包伊德在信中舉例指出：「對於事涉重大公眾利益的紐約郵報報導，兩家社群媒體公司祭出訊息限縮，如此狀況令人憂心。」

信中並沒有直接點名白登或臉書、推特，但包伊德寫道，司法部認為社群媒體公司的如此作為，並不在網路平台法律保護之下，未來如果出現類似訴訟，司法部希望參與其中。

紐約郵報報導的消息來源是川普私人律師朱利安尼所提供，據稱為杭特‧白登送修筆電的電郵資料，內容顯示杭特‧白登介紹烏克蘭天然氣公司高層與當時為副總統的白登見面。白登陣營則指出，白登從未與報導中所指的烏克蘭人士見面，白登也沒有涉及任何不法情事。

本月稍早，臉書與推特都以違反不得散布不實訊息的使用規定為由，對紐約郵報的杭特‧白登「電郵門」報導採取限制推播。

一個月前，司法部也曾致函國會，呼籲國會議員修法取消1996年「通訊端正法」(Communications Decency Act)第230條對於網路平台的法律免責保障。