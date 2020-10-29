我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

社媒限制杭特新聞 司法部籲修法規範網路平台

記者顏伶如／綜合報導

在臉書(Facebook)創辦人查克柏格及推特執行長多西28日出席參院聽證會作證前夕，司法部27日晚致函國會領袖指出，「紐約郵報」日前有關民主黨候選人白登次子杭特‧白登(Hunter Biden)的報導，遭到臉書、推特等社群媒體限縮曝光，如此狀況令人憂心，希望兩黨議員支持修法，為網路平台訂定新規範。

司法部信函是由助理部長包伊德(Stephen Boyd)署名。信中寫道，網路平台「對於訊息掌握極大權力」，權力如何使用應對使用者坦承相告，保持透明化，「如果他們沒有做到，就應該擔負責任，這是非常重要的」。

包伊德在信中舉例指出：「對於事涉重大公眾利益的紐約郵報報導，兩家社群媒體公司祭出訊息限縮，如此狀況令人憂心。」

信中並沒有直接點名白登或臉書、推特，但包伊德寫道，司法部認為社群媒體公司的如此作為，並不在網路平台法律保護之下，未來如果出現類似訴訟，司法部希望參與其中。

紐約郵報報導的消息來源是川普私人律師朱利安尼所提供，據稱為杭特‧白登送修筆電的電郵資料，內容顯示杭特‧白登介紹烏克蘭天然氣公司高層與當時為副總統的白登見面。白登陣營則指出，白登從未與報導中所指的烏克蘭人士見面，白登也沒有涉及任何不法情事。

本月稍早，臉書與推特都以違反不得散布不實訊息的使用規定為由，對紐約郵報的杭特‧白登「電郵門」報導採取限制推播。

一個月前，司法部也曾致函國會，呼籲國會議員修法取消1996年「通訊端正法」(Communications Decency Act)第230條對於網路平台的法律免責保障。

白登 社群媒體 司法部

上一則

若勝選全面戰疫？ 白登得面對共和黨阻撓與挑戰

下一則

社媒限制杭特新聞／推特執行長多西放任式管理 面臨最大考驗

延伸閱讀

川普悄改策略 共和黨克魯茲：攻擊杭特 1張選票都拉不到

川普悄改策略 共和黨克魯茲：攻擊杭特 1張選票都拉不到
示好白登陣營？普亭：沒見白登兒子有犯罪之舉

示好白登陣營？普亭：沒見白登兒子有犯罪之舉
杭特性愛影片？ 郭文貴與巴農的網站流出照片 無法辨識

杭特性愛影片？ 郭文貴與巴農的網站流出照片 無法辨識

這些人「和中國做生意」 點名賀錦麗、范士丹等

這些人「和中國做生意」 點名賀錦麗、范士丹等

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

2020-10-29 04:00
民主黨總統候選人白登(Joseph Biden)22日以「為我們家庭更繁榮的未來」為題投書世界日報，肯定亞裔美國人的地位和努力。(美聯社)

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

2020-10-22 08:23
川普與白登今晚進行最後一場辯論。（路透）

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

2020-10-22 22:46
新聞周刊封面。(取自Newsweek網站)

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

2020-10-27 22:17
戴莫斯(左)和雷伊(右)，宣布起訴嫌非法在美國境內開展名為「獵狐」(Foxhunt)行動的八名中國政府特工。美聯社

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

2020-10-28 12:45
總統候選人終場辯論22日於田納西州納許維爾貝爾蒙特大學登場。(美聯社)

完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步

2020-10-22 23:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕
女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…
台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除