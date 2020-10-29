社媒限制杭特新聞／「是誰選你出來？」參議員直斥推特執行長多西

共和黨籍聯邦參議員克魯茲在聽證會上直斥推特執行長多西，「是誰選你出來？誰讓你負責允許媒體報導些甚麼？」(路透)

總統大選倒數五天，共和、民主兩黨都關注社交媒體在發布言論及意見的巨大力量，甚至會出現干預選舉所帶來的選舉安全問題。參院商務委員會28日舉行聽證會，希望能挑戰社交媒體長期以來獲保護的法律基石。

透過視訊出席聽證會的三大社媒︰推特 (Twitter)、臉書(Facebook)及谷歌(Google)的執行長均遭到川普 總統的保守派盟友圍攻，但三位執行長(CEO)除了反駁對保守主義存有偏見的指控外，又承諾會積極保護自己的平台，以免在大選中被人利用來製造混亂。

他們聲稱，正在採取若干行動，包括與新聞機構建立夥伴關係，分發有關投票的準確信息。其中推特執行長多西(Jack Dorsey)說，推特一直與州選務官員密切合作，希望為使用推特的人，盡可能提供詳盡信息。

川普以及共和黨 人一直指控社交媒體蓄意打壓保守派、宗教及反墮胎觀點，而且它們對民主黨總統候選人白登有截然不同的態度。

共和黨籍委員會主席維克(Roger Wicker)在聽證會開始時即開宗明義說，監管網上言論的法例必須與時並進，因為「互聯網的開放性和自由性正在受到攻擊。」

維克引用了臉書及推特的連串舉動，限制傳播保守派「紐約郵報」有關白登兒子杭特「電郵門」的內容。

共和黨籍聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)在聽證會上更直斥多西，推特的做法昰極其過份，是審查及要美國人噤聲的一種方式。他甚至口出粗話，「是誰選你出來？誰讓你負責允許媒體報導些甚麼？」

多西回嗆說，他不相信推特會影響選舉，因為它只是一種信息來源，人們現在所看到的許多內容都是由演算法決定的。

民主黨方面，主要關注社媒內容存在仇恨言論，虛假信息、煽動暴力，阻撓選民投票及傳播虛假新冠病毒信息等。他們批評社媒巨頭未能監管內容，在種族仇恨犯罪及白人主義等方面發揮了作用。

目前社交媒體是根據1996年「通訊規範法案」第230條所保障，網路服務供應商無需為第三方使用者的言行負法律責任。川普政府一直對此要求修改，川普甚至在聽證會舉行時，在推特貼文要求廢除第230條。