「欲滲透分化美國」 新聞周刊：在美統戰組織達600多個

新聞周刊封面。(取自Newsweek網站)

新聞周刊(Newsweek)歷時四個月完成的獨家調查報導指出，中國 共產黨透過600多個美國 各界團體，包括商會、僑界同鄉會及媒體，企圖對美國滲透分化；在臉書、推特都存在著中國網軍成立的假帳號，以機械式翻譯的生澀英文發文，凸顯美國社會不均與衝突對立，並散布有助提升中國形象的正面訊息，影響的層面遠超過選舉。

報導中分析，與俄羅斯在2016年美國大選期間的干預行動相比，中國網軍的手段截然不同，似乎不曾公然偏袒哪一方的論述，社群網站發文有支持「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)的內容，也有力挺警察的主張。專家分析，中國網軍操作目的並不是為某一方拉抬聲勢，而是要強化對立雙方的歧見，煽動情緒。

報導指出，中共 網軍在推特有200個至300個之間的假帳號，在臉書也有約60個假帳號；舉例來說，「蘿拉‧丹尼爾斯」(Laura Daniels)、「潔西‧楊格」(Jessi Young)及「艾琳‧布朗」(Erin Brown)就都不是真實人物，而是中國網軍帳號。

「澳洲戰略研究所」(Australian Strategic Policy Institute)旗下的「國際網路政策中心」(International Cyber Policy Center)追蹤發現，今年2月至7月之間，這些中國網軍帳號發文內容都是美國民意嚴重分歧，但由於英文翻譯過於拙劣，常常帶有複製貼上時遺留的中文字夾雜其中，詞彙語法都有問題，無法與美國網友產生共鳴，在2240則發布推文中，高達99%只能獲得僅兩名網友回應、轉推或按讚。

「國際網路政策中心」指出，這批網軍是中國推出的跨平台宣傳，目的在於宣揚中共的政治目標，詆毀美國。

新聞周刊在調查報導中訪問了20多位政府官員、美中關係專家。

專門研究中共全球干預行動的澳洲政治學者葛納特(John Garnaut)受訪時指出，中共與周邊組織在美國透過各種管道，包括聯邦政府、州政府及地方政府，以及公司企業、大學、智庫、社會團體、文化團體、僑界組織、華文媒體、微信，大規模推動有利於北京政治及經濟利益的計畫。

報導說，中共及其他政府相關實體早已在美國聯邦、各州和地方層級開闢多重管道，培養有利北京政經利益和野心的條件和人際聯繫。據統計，全美有600個與中共「統一戰線」有關的組織，包括至少83個同鄉會、10個「中國援助中心」、32個商會、13個華語媒體品牌、38個宣揚「和平統一」台灣的組織、五個「友好協會」，以及其他129個教育文化團體。

美國境內70個中國專業人士協會中，約一半也跟中共「統一戰線」有關。此外，美國還有265個中國學生學者聯合會，它們經常透過中國領事館教育事務官員與中共政治掛勾。

中國網軍也不像俄羅斯網軍那般散布假消息，中國網軍分享的消息通常來自主流媒體如紐約時報、MSNBC新聞頻道等，或者轉發民運團體的推文，發布訊息的內容則強調美國種族分化、社會不公的嚴重，製造美國內部動亂，同時宣陽中國的正面觀點。

葛納特說：「如果美國民眾期待中國網軍複製俄羅斯網軍在2016年的行動模式，可能會很失望。」

報導指出，川普政府裡有兩號人物是中共的眼中釘：國務卿龐培歐(Mike Pompeo)及其顧問華裔學者余茂春(Miles Yu)。龐培歐前段時間曾對中共在美國的秘密行動提出警告，包括在各州與地方干預政治、商務以及社區活動。

今年2月間，龐培歐曾在「全國州長協會」(National Governors Association)於華府舉行的會議上，呼籲各州政府要注意中共鎖定地方官員百般攏絡，以達到擴張利益的目的。他並表示，一所中國智庫甚至為各州州長是否對中國「友善」列出評分。

龐培歐對在座州長說：「不管你被中共列為友善或態度強硬，要知道這代表他們正對你下手，也要明白他們正對你的團隊下手。」