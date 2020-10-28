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秋天近、疫情燒 美上周近50萬染疫

編譯樊蕙／綜合27日電
天氣轉涼，全美新冠疫情繼續擴大。德州的疫情增加甚快。艾爾巴索市的新冠住院暴增20%。圖為大學生莎夏16日在艾爾巴索的德克薩斯大學接受新冠檢測。(美聯社)
天氣轉涼，全美新冠疫情繼續擴大。德州的疫情增加甚快。艾爾巴索市的新冠住院暴增20%。圖為大學生莎夏16日在艾爾巴索的德克薩斯大學接受新冠檢測。(美聯社)

新冠病毒今秋在全美各地捲土重來，全美僅在過去一周就有將近50萬例確診；自10月20日以來新增48萬9769例。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，新冠病毒疫情爆發至今，全美已有超過877萬人感染；七日平均新增個案數量達每日新增6萬9967起，達到疫情爆發以來最高水準，死亡個案則超過22萬6000起。

威斯康辛州27日出現逾5000例確診，至今該州總共超過20萬例確診；27日也出現64例死亡，總計死亡個案達1852起。

威州七日平均新增個案增幅超過400%，州長艾佛斯(Tony Evers)也說，當地個案總數在七個月內達到10萬起，而達到20萬起卻僅需36天。

威州資料顯示，當地醫院病床占床率達84%，加護病房床位占床率更達87%，而住院人數還在持續增加；該州已於10月14日在露天場地建立醫療設施，開始收治病患。

全美新冠病毒疫情於今春達高峰時，各州勒令民眾居家避疫，大量病患讓醫院不堪重負，更有數百萬人失業；如今，六個月過去，歷史似乎正在重演，而許多城市也紛紛實施宵禁

新澤西州紐瓦克(Newark)自27日起規定，晚間8時以後非必要商家都須關閉；麻州13個郡也回到重新開放計畫第三階段的第一步，勒令許多室內娛樂商家停業。

愛達荷州州長李睿德(Brad Little)說經濟仍將保持開放，但該州已從重新開放計畫的第四階段回到第三階段。

截至27日，全美超過4萬2000人因感染新冠病毒而住院，為8月中旬以來首見。

41州新冠肺炎患者住院人數比9月底時更多，其中半數州增加至少50%。

許多醫院只能想辦法增闢場地，或甚至採取「定額制」照護病患，即判定哪些患者能獲得最高等級的照護。

猶他州許多醫院可能會在數日後開始根據患者年齡與健康狀況等因素，判定哪些人可以留在擁擠的加護病房中。

全美新冠疫情在氣候轉涼後出現暴增，各州地方政府紛採取新的限制措施。圖為紐約市捷運...
全美新冠疫情在氣候轉涼後出現暴增，各州地方政府紛採取新的限制措施。圖為紐約市捷運當局加強保護員工，27日擴大實施員工檢測新冠病毒。(美聯社)
全美新冠疫情在氣候轉涼後出現暴增，各州地方政府紛採取新的限制措施。密西西比州27...
全美新冠疫情在氣候轉涼後出現暴增，各州地方政府紛採取新的限制措施。密西西比州27日宣布新增七個郡，強制戴口罩。圖為密州維克斯柏格市的七歲派瑞許，戴著口罩在遊樂場乘坐旋轉木馬。(美聯社)

疫情 新澤西州 宵禁

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