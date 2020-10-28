全美疫情燒 這3個小郡至今零確診

新冠病毒疫情持續在美國升溫，至今全美幾乎每一角落都難免，目前僅三個偏遠小郡還保持零確診紀錄。

根據紐約時報資料庫，這三郡是內華達州艾斯默拉達郡(Esmeralda county)、德州 洛文郡(Loving county)和夏威夷 卡拉瓦奥郡(Kalawao county)。卡拉瓦俄郡在莫洛凱島上，過去是治療痲瘋病患的地方，人口僅86。拉文郡有169人，是2019年統計表上，人口第二少的郡。

這三地的共同點是，人口稀少，地處偏遠。阿拉斯加因某些郡的資料無法取得，無法斷定是否每一郡都有人確診。

至於如何保持零確診紀錄，艾斯默拉達郡一名法院員工說，這一定和當地水質有關；這位於雷諾和拉斯維加斯之間，人口僅873的小郡，地處礦區，水質含砷。砷是一種致癌物。

洛文郡牧場主人哈里(Alan Haley)說，「好運吧。沒啥好驚訝的。這裡，我們大多數居民都不讓這鬼東西嚇壞」。64歲的他，走到哪裡都不戴口罩。

拉文郡在德州西部沙漠，靠近新墨西哥州 邊境上，離東邊的奧德薩(Odessa)約90分鐘車程，郡政府所在的門頓(Mentone)，一般產油小鎮該有的都有，獨缺紅綠燈，往返油田的工人，只有在上下班時段，會擠上302號道路。

夏威夷的卡拉瓦奥郡又更偏遠了，多年來，僅靠一條陡峭的趕驢山路，和島上其他地方聯絡，本來屬於隔離地，1960年代治療漢生病(痲瘋病)的藥發明之後，才解除「禁地」號稱，但仍不准新人入住，往訪也受到嚴格限制，新冠病毒無從侵入，也就不足為奇。

艾斯默拉達郡和洛文郡民不是完全不怕新冠病毒，有些人也戴起口罩來了，因為他們也有親戚、朋友和同學在其他郡染疫。