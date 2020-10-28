我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB世界大賽／道奇擊敗光芒 相隔32年再奪冠

華郵：美2.3億納稅人的錢、募款 進了川普旗下事業

全美疫情燒 這3個小郡至今零確診

記者張聲肇／綜合報導

新冠病毒疫情持續在美國升溫，至今全美幾乎每一角落都難免，目前僅三個偏遠小郡還保持零確診紀錄。

根據紐約時報資料庫，這三郡是內華達州艾斯默拉達郡(Esmeralda county)、德州洛文郡(Loving county)和夏威夷卡拉瓦奥郡(Kalawao county)。卡拉瓦俄郡在莫洛凱島上，過去是治療痲瘋病患的地方，人口僅86。拉文郡有169人，是2019年統計表上，人口第二少的郡。

這三地的共同點是，人口稀少，地處偏遠。阿拉斯加因某些郡的資料無法取得，無法斷定是否每一郡都有人確診。

至於如何保持零確診紀錄，艾斯默拉達郡一名法院員工說，這一定和當地水質有關；這位於雷諾和拉斯維加斯之間，人口僅873的小郡，地處礦區，水質含砷。砷是一種致癌物。

洛文郡牧場主人哈里(Alan Haley)說，「好運吧。沒啥好驚訝的。這裡，我們大多數居民都不讓這鬼東西嚇壞」。64歲的他，走到哪裡都不戴口罩。

拉文郡在德州西部沙漠，靠近新墨西哥州邊境上，離東邊的奧德薩(Odessa)約90分鐘車程，郡政府所在的門頓(Mentone)，一般產油小鎮該有的都有，獨缺紅綠燈，往返油田的工人，只有在上下班時段，會擠上302號道路。

夏威夷的卡拉瓦奥郡又更偏遠了，多年來，僅靠一條陡峭的趕驢山路，和島上其他地方聯絡，本來屬於隔離地，1960年代治療漢生病(痲瘋病)的藥發明之後，才解除「禁地」號稱，但仍不准新人入住，往訪也受到嚴格限制，新冠病毒無從侵入，也就不足為奇。

艾斯默拉達郡和洛文郡民不是完全不怕新冠病毒，有些人也戴起口罩來了，因為他們也有親戚、朋友和同學在其他郡染疫。

德州 夏威夷 新墨西哥州

上一則

美日「銳劍」軍演牽制中國 菅義偉上任以來首場

下一則

北達州疫情挨批 「惡化最快卻未強制戴口罩」

延伸閱讀

彭博再為白登助攻 德州俄州共砸1500萬元播廣告

彭博再為白登助攻 德州俄州共砸1500萬元播廣告
賀錦麗本周五來德州 民主黨員振奮

賀錦麗本周五來德州 民主黨員振奮
疫情未好轉 喬郡停留二階復工 萬聖節別討糖

疫情未好轉 喬郡停留二階復工 萬聖節別討糖
澳洲農場打工採果中暑奪命 仲介被罰4.6萬美元免坐牢

澳洲農場打工採果中暑奪命 仲介被罰4.6萬美元免坐牢

熱門新聞

民主黨總統候選人白登(Joseph Biden)22日以「為我們家庭更繁榮的未來」為題投書世界日報，肯定亞裔美國人的地位和努力。(美聯社)

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

2020-10-22 08:23
川普。（美聯社）

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

2020-10-21 12:20
川普與白登今晚進行最後一場辯論。（路透）

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

2020-10-22 22:46
在美國總統川普紛亂的首任任期內，他經常對中國表達不滿和震怒。但弔詭的是，北京可能樂見川普連任，因預期美國在川普繼續領導下，影響力將減弱，提供中國崛起的機會。美聯社

川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？

2020-10-20 16:57
總統候選人終場辯論22日於田納西州納許維爾貝爾蒙特大學登場。(美聯社)

完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步

2020-10-22 23:33
川普總統25日飛到東北部新英格蘭區，連訪新罕布什州與緬因州，展開投票日前的最後衝刺。(美聯社)

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

2020-10-25 22:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜
加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時
電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略

電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略
影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離

影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離
火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」

火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」