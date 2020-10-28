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北達州疫情挨批 「惡化最快卻未強制戴口罩」

編譯潘勛／綜合27日電
白宮防疫小組協調專員柏克斯博士(左)26日在北達科他州與州長柏根(左二)等官員開會討論降低確診人數。柏克斯批評該州民眾不戴口罩。(美聯社)
白宮防疫小組協調專員柏克斯博士(左)26日在北達科他州與州長柏根(左二)等官員開會討論降低確診人數。柏克斯批評該州民眾不戴口罩。(美聯社)

白宮防疫工作小組協調員柏克斯(Deborah Birx)近日訪查北達科他州，批評該州新冠肺炎疫情惡化最快，但州政府卻未強制民眾戴口罩，「誰受感染或你自己感染病毒都不知道，真是不幸」；同一時間，南達科他州最大醫療團體呼籲推廣戴口罩，而與共和黨籍州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)不同調。

防疫小組18日發表的疫情報告指出，近幾周北達科他州染疫案例增加最快。柏克斯26日對當地媒體表示，來到本地24小時，看過食品雜貨店、餐廳及飯店，發現目前視察過的各地中，北達科他州民眾在零售場合戴口罩人數最少，誰感染新冠病毒都不知道，真是不幸。

全美有15州未強制戴口罩，北達科他名列其中。不分黨派的衛生專家都表示，疫情下要維持經濟開放，戴口罩是最簡便的方式之一。另根據華盛頓大學「衛生指標與評估研究所」 (IHME)指出，假如自2月以來95%的民眾都戴口罩，美國染疫死亡人數，至少可減少10萬人。

美聯社27日則報導，南達科他州醫療協會理事長阿克(Benjamin Aaker)指出，戴口罩是最簡單的舉動，人人可以參與，以拯救性命，「令尊令堂、朋友乃至你自己的性命」。

南達科他名列新冠疫情傳播最快各州之一，但州長諾姆卻質疑戴口罩效用，淡化疫情，強調大多數人沒因新冠而喪命。諾姆最近很出名，原因在她拒絕採取任何強制措施，防範疫情散播，還頻頻反對聯邦疾病防治中心(CDC)要求公共場合戴口罩的建議。

諾姆發言人傅利(Ian Fury)指出，州長並未全然反對戴口罩，只主張該採「微妙」區別，身邊有人出現新冠症狀，或者前往醫院，戴口罩為宜；但現身公共場合，她並不鼓勵戴。

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