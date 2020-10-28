紅藍卡、白卡 將可免費打新冠疫苗

消息人士透露，川普政府最快在本周即將宣布新規，數以百萬計使用聯邦醫療保險、聯邦醫療補助計畫的民眾，可以免費接受經過緊急授權核准的新冠病毒疫苗。（美聯社）

新冠肺炎疫苗 何時研發成功至今未定，但消息人士透露，川普 政府最快在本周即將宣布新規，數以百萬計使用聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡)、聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)的民眾，可以免費接受經過緊急授權核准的新冠病毒疫苗。

2020年大選僅剩一周，川普政府這項宣布，被認為有助於為川普爭取老年人、低收入族群選票；不過，公共衛生專家已經表示，在11月3日投票日前，疫苗獲得核准上市的機會非常渺茫。

川普幕僚透露，川普在選前最後時刻，對聯邦政府各個機關施壓，要求推出有利於連任成功的政策。

有線電視新聞網(CNN)報導，過去幾周來，主管機關一直在努力設法修改規定，希望讓紅藍卡、白卡持有人能夠免費接受新冠病毒疫苗注射。

這項新規是否由川普在選前最後幾天親自宣布，目前無法確知；川普本周將到佛州參加專門鎖定銀髮族支持者的造勢活動。

Politico政治新聞網站報導，聯邦醫療保險和醫療補助服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)預計在本周內公布這項消息。

結合聯邦政府與民間資源的疫苗研發計畫「神速行動」(Operation Warp Speed)，目前有四家廠商已經進入第三階段的疫苗臨床實驗。

美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)25日表示，到了12月初，醫學專家將可以知道是否成功研發出安全且有效的疫苗，但大規模推出至少要等到2021年。

Politico新聞網站報導，至少有兩家廠商已經表示，希望今年年底前，為疫苗申請緊急授權使用；一名匿名政府官員說，目前政府部門正在研議，如何確保美國民眾「不必自掏腰包注射新冠疫苗。」

兩名知情官員指出，政府部門目前也在討論解決新冠肺炎相關醫療問題，包括放寬白卡持有人染疫就醫規定。

根據統計，全美紅藍卡、白卡持有人共計約1億2000萬人，免費為紅藍卡及白卡持有人注射新冠疫苗的經費將從何而來，聯邦醫療保險和醫療補助服務中心並未回應。