NASA首次證實月球有水 太空人可長駐生存

根據美國航太總署(NASA)「阿提米絲計畫」目標在2024年前把人類重新送上月球，登陸南極，中途可在月球表面建立基地，汲取月球水資源。(NASA)

國家航空暨太空 總署(NASA )證實，月球表面陽光照射處不僅有水，在陰影處更存在冰層；若有足夠水供給氧氣和氫氣，此一重大發現證實了過去太空人能在月球長駐生存的假設，更能提供火箭燃料進行更遠程的太空探索。

兩則在26日發布於期刊「自然天文學」(Nature Astronomy)的研究報告指出，月球在陽光照射的地區含有水分子；另一團隊推測月球表面遍布的凹坑，為保有冰與水的關鍵，面積涵蓋1萬5000平方哩。

NASA的「阿提米絲計畫」(Artemis program)就預計使用月球的水源，讓太空人重返月球。但將水運送至太空所費不貲，因此月球水源不僅有機會供太空人飲用，甚至能做為火箭的燃料，將是未來任務的關鍵。

不過NASA署長布萊登斯坦(Jim Bridenstine)說：「我們還不確定這些水源是否能做為資源使用。」但他也表示，對月球水資源的研究將對未來的登月任務非常重要。

人類進入太空時代後，阿波羅計畫的太空人在月球上並未發現水源，前蘇聯探測水源的計畫也被忽略。但2000年後，發現月球可能有水的照片遭披露。仔細研究月球表面樣本和觀察後，原有假設遭推翻。2018年冰沉積物在月球南極被發現，雖然非液體，但仍推斷可能有可用水源，不論是以冰或分子的形式存在。

印度 的「月船一號」(Chandrayaan 1)日前就使用NASA裝備探測月球的礦物和其他物質，也發現組成水的氫和氧。

本次的新發現則是來自「索菲亞號」(SOFIA)的紅外線望遠鏡；索菲亞號為改裝的高度波音747客機，飛行至大氣層後掃描月球表面，以六微米的波長探測細微物質，清楚顯示出水的蹤跡。

NASA哥達德太空飛行中心(Goddard Space Flight Center)研究員凱西‧霍尼波爾(Casey Honniball)說：「兩篇研究都提供月球有水的線索，很興奮得知南極陰影處存有少量的冰與水。」

不過霍尼波爾也表示，由於水分子非常分散，因此沒能形成液體或由水形成冰塊。不過本次研究所發現的水量，估計還不足以供太空人飲用。

另一項研究作者，圓石市科羅拉多大學(University of Colorado at Boulder)天體物理學家海恩(Paul Hayne)，月球永久陰影處的火山口和凹口內部溫度低達華氏負260度，能把水以冰岩的形式保存數十億年。未來太空人可能將進入坑口內取得冰岩。