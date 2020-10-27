美再批准售台100套魚叉飛彈 總價23.7億美元

海馬斯(HIMARS)多管火箭系統。(圖：國防部網站)

國防安全合作署(DSCA)26日公布，國務院 已批准售台100套岸置魚叉反艦飛彈系統，包含400枚魚叉飛彈(戰彈)及4枚遙測彈，總價約23.7億美元，這是川普政府任內第九次、本年度第四次對台軍售；國務院官員重申一中政策，並指台海穩定為美國 持久利益。

在DSCA公布新聞稿後，國務院政軍局在官方推特公布此事，負責政軍事務的助理國務卿庫柏(Clarke Cooper)也轉發這則推文。

國務院官員以背景說明方式表示，基於台灣 關係法，美國向台灣提供必要的軍售，使台灣維持足夠的自我防衛能力；美國政府26日正式通知國會，將出售100套系統和400枚魚叉飛彈給台灣。

該名官員說，台海和平穩定為美國持久利益，且美國認為台灣的安全對印太地區的整體安全穩定至關重要；長期以來美國對台軍售政策和美國七個主管部門態度都保持一致，軍售為台灣安全和台海穩定做出貢獻。

DSCA表示，這項擬議的軍售項目將強化台灣現有海上和防空的能力，提高應對當前和未來威脅的能力；台灣將可透過高度可信有效的系統來抵抗海上侵略、沿海封鎖和兩棲攻擊。

DSCA表示，此次軍售項目的主要承包商為波音公司，為期八年，包括技術支援。

國務院上周宣布售台三項武器，包括增程距外陸攻飛彈(SLAM-ER)、遠程精準火力打擊系統(HIMARS)與F-16新式偵照莢艙(MS110)，軍售總額達18億1130萬美元。

據路透報導，國務院已非正式告知美國國會，將售台海上衛士無人偵察機(MQ-9)，可望在近日公布。

中華民國外交部發布新聞稿表示，美國對台軍售充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視 ，並已逐步落實對台軍售常態化，使台灣能即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力。

外交部表示，面對中國大陸的軍事擴張和挑釁，台灣會持續強化防衛戰力的現代化，加速提升不對稱戰力，以維護區域和平與穩定。

美台商會會長韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers)說，當魚叉飛彈加入台灣現存反艦防禦系統，將有效增加防衛能量；包括台灣國產的雄風二型和三型飛彈在內，台灣海岸巡防飛彈存量的總體增加，是受歡迎的發展。